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"مشروع وطن الإنسان": الإستمرار في الفراغ الرئاسي تهديد للبنان الكيان والهويّة

أخبار لبنان
2023-09-21 | 09:27
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&quot;مشروع وطن الإنسان&quot;: الإستمرار في الفراغ الرئاسي تهديد للبنان الكيان والهويّة
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"مشروع وطن الإنسان": الإستمرار في الفراغ الرئاسي تهديد للبنان الكيان والهويّة
اعتبر "مشروع وطن الإنسان" أنّ اجتماع مجموعة الدول الخمس الاخير يجب أن يشكّل حافزاً للبننة الإستحقاق الرئاسي والذهاب إلى الخطوات التي تجمع والتشاور تمهيداً لانعقاد المجلس النيابي بشكل مستمر إلى أن يتصاعد الدخان الأبيض، مكررا أن الإستمرار في الفراغ يشكل تهديداً للبنان الكيان والهويّة، ومن "يعدّ العصي ليس كمن يأكلها".

ورأى المجتمعون، بعد اجتماعهم الدوري برئاسة النائب نعمة افرام، أنّ قضيّة النازحين السوريين باتت قنبلة موقوتة إن لجهّة إستخدام المخيّمات لإيواء إرهابيين بحسب المعلومات الأمنيّة، أو لجهّة دخول مجموعات جديدة بشكل نزوح جديد بأعداد هائلة، مع انعكاساته السلبيّة على كافة المستويات. 

واشار إلى أنه إلى جانب البعد الإنسانيّ الذي لا يمكن التغاضي عنه، هناك الجوانب الحياتيّة والإقتصاديّة والتربويّة والديمغرافيّة والأمنيّة، والخطر الوجودي على لبنان الذي لا يمكن ولا يجب السكوت عنه.

وناقش المجلس التنفيذي لمشروع وطن الانسان أوضاع القضاء في لبنان والظروف التي يعيش تحت وطأتها الجسم القضائي بشكل عام، والذي ينعكس سلباً على موضوع تسريع المحاكمات واحقاق العدالة واكتظاظ السجون. 

ورأى أن القضاء بات قضيّة عدليّة، بقدر ما هو قضيّة إنسانيّة وإجتماعيّة، مطلوب من السلطة السياسية معالجتها بأسرع وقت ممكن، إلى أن تقرّ القوانين المطلوبة من أجل استقلاليّة ناجزة للقضاء والتوصّل إلى تحصين الجسم القضائي من كل أساليب الترهيب والترغيب. 

وتساءل المجلس التنفيذيّ أين أصبح قانون استقلاليّة القضاء الذي علمنا، وبعد سنوات وعقود، أنّه يتمّ تحضيره ووضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة عند استعادة المجلس النيابي عمله التشريعيّ؟

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