الجميل يعرض خطة الكتائب لمعالجة مسألة النازحين السوريين... إليكم تفاصيلها

عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل خطة الحزب لمعالجة أزمة النازحين السوريين في لبنان، في وقت "نرى أعدادًا شبابية تدخل لبنان ما خلق قلقًا كبيرًا"، مقترحا "كأصحاب اهتمام مباشر بالقضية مجموعة حلول لمعالجة كارثة النزوح التي تهدد مستقبل لبنان وأبنائه".



وفصّل الجميل، في مؤتمر صحافي، النقاط العشر التي تتألف منها خطة حزب الكتائب، وهي:



- إنشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للنازحين السوريين في لبنان وما هي المناطق التي أتوا منها وهل هم لاجئين سياسيين أم مهاجرين اقتصادييين

-تسهيل العودة الآمنة إلى سوريا

-نزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يزورون سوريا كل فترة وترحيلهم من لبنان

-ترحيل المدانين إلى سوريا

-تسجيل المواليد السوريين الجدد في لبنان

-إعادة توطين النازحين السوريين في بلدان ثالثة أو إعادة توزيعهم

-إنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية-السورية كمرحلة أولية قبل عودتهم أو إعادة توزيعهم في بلدان أخرى

-اغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا

-تقديم الحوافز المالية والمساعدات المالية للعائدين إلى سوريا

-التنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية الداخلية بحق النازحين السوريين في لبنان، خصوصا لحماية اليد العاملة اللبنانية.



واوضح الجميل أن خطة حزب الكتائب تحترم القوانين الدولية وتُعتبر منطقية، معتبرا أن لبنان لا يمكن أن يتحمّل ثقل الازمة بمفرده.