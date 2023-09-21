الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"تجدد": إنشاء "حزب الله" مطار أمر واقع في الجنوب انتهاك إضافي فادح لسيادة لبنان

أخبار لبنان
2023-09-21 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;تجدد&quot;: إنشاء &quot;حزب الله&quot; مطار أمر واقع في الجنوب انتهاك إضافي فادح لسيادة لبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"تجدد": إنشاء "حزب الله" مطار أمر واقع في الجنوب انتهاك إضافي فادح لسيادة لبنان

"تجدد": إنشاء "حزب الله" مطار أمر واقع في الجنوب انتهاك إضافي فادح لسيادة لبنان

جددت كتلة "تجدد" في بيان، بعد اجتماع عقدته في مقرها في سن الفيل، "تأكيدها  رفضها المناورات التي يطلق عليها أصحابها صفة الحوار، بعد حوالي عام مضى على تعطيل انتخاب الرئيس من قبل منظومة الممانعة، والمقصود منها استبدال الدستور بنظام عرفي وتعطيل عمل المؤسسات، بلقاء استعراضي أثبتت التجارب السابقة، أنه اداة من أدوات هيمنة الممانعة على الجمهورية".

وأشارت الكتلة إلى أنها "بالتنسيق مع باقي قوى المعارضة، والمصرة على منع تنفيذ الانقلاب على الدستور والمؤسسات، ستعمل على توسيع إطار هذا التعاون البرلماني والسياسي والشعبي، لتأمين جهوزية وطنية قادرة على مواجهة ما ينتظر لبنان من تحديات، وهي التي لا يمكن مواجهتها بتزييف الحقائق ورمي الاتهامات جزافا، كما فعل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي برأ فريق الممانعة من التعطيل، لحرف الأنظار عن جريمة شل مؤسسات الدولة التي سببها الفراغ الرئاسي".

وقالت: "ننظر بقلق إلى ما جرى في مخيم عين الحلوة، من اقتتال بين حركة فتح وتنظيمات متطرفة هي عبارة عن خليط عناصر من فتح الإسلام وداعش والقاعدة".

وأشارت إلى أن "أحداث عين الحلوة المرشحة للأسف للتكرار، هي النتيجة المباشرة لمنع قيام الدولة ومنع تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية، وتحديدا القرار 1559، الذي ينص على نزع السلاح غير الشرعي في لبنان، وطبعا مقررات حوار عام 2006 في مجلس النواب، التي بقيت حبرا على ورق".

وسألت: "لماذا لم تستجب الدولة اللبنانية إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي دعاها الى تسلم أمن المخيمات".

وسألت عن "هوية هذه التنظيمات التكفيرية، والجهة التي تحميها وتمدها بالسلاح، وتوظفها للأهداف المعروفة، في سيناريو يشبه تسليم نهر البارد إلى ما سمي بفتح الإسلام، ووضع خط أحمر أمام انهاء الظاهرة الإرهابية. واستطرادا اليوم، من يضع خطا أحمر حول هذه التنظيمات، التي جعلت من أحياء عين الحلوة، بؤرا للفوضى وتنفيذ الاغتيالات".

وقالت: "في موضوع النزوح السوري المتجدد، فنرفع الصوت لوقف تدفق الهاربين من سوريا، بتواطؤ وتسهيل من النظام، ونناشد الجيش والقوى الأمنية، أن تبذل كل الجهد لمنع هذا التدفق، ونحمل المسؤولية عن هذه الكارثة التي ينوء لبنان تحتها، إلى من حول الحدود الى معابر غير شرعية لا تحصى ولا تعد".

وأضافت: "شاركنا عبر النائب أديب عبد المسيح في جولة نظمها الجيش على الحدود، ونطالب الدولة بالتحرك السريع لوقف تدفق النازحين لأسباب اقتصادية، ونعتبر أن مسؤولية وقف هذا النزيف تقع على عاتق الجهات الرسمية التي عليها التحرك بكل حزم لوقفها".

واعتبرت أن "قيام حزب الله بإنشاء مطار أمر واقع في الجنوب، في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بتعطيل مطار الرئيس الشهيد رينه معوض في القليعات، هو انتهاك إضافي فادح لسيادة لبنان"، لافتا إلى أن "هذه البنى غير الشرعية، تتم وتستمر، بعد الترسيم البحري والتطبيع غير المعلن، بما يؤكد أن الهدف ممارسة السيطرة على لبنان، وتحويله إلى كيان مجرد من السيادة، وتابع للنفوذ الإيراني"، وقالت: "هذا ما نرفضه وسنقاومه مع جميع اللبنانيين المتمسكين بسيادة وطنهم واستقلال دولتهم".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

كتلة تجدد

لبنان

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 21-09-2023
بخاري يضيء مبنى السفارة السعودية في منطقة بلِس - رأس بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:18

الجميل: للتنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية الداخلية بحق النازحين السوريين في لبنان وخصوصا لحماية اليد العاملة اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
10:16

الجميل: لترحيل المدانين إلى سوريا وتسجيل المواليد السوريين في لبنان بالاضافة إلى أنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية-السورية كمرحلة أولية لعودتهم أو إعادة توطينهم أو توزيعهم في بلدان أخرى

LBCI
آخر الأخبار
10:12

الجميل: لاغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا وتقديم الحوافز المالية والمساعدات المالية للعائدين إلى سوريا وإعادة التوطين في بلدان ثالثة أو إعادة توزيعهم لان لبنان لا يمكنه أن يتحمل وحده هذا الثقل على الاقتصاد

LBCI
آخر الأخبار
10:05

الجميل: لانشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للنازحين السوريين في لبنان وما هي المناطق التي أتوا منها وهل هم لاجئين سياسيين أم مهاجرين اقتصادييين بالاضافة إلى تسهيل العودة الامنة إلى سوريا ونزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يزورون سوريا كل فترة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023

LBCI
امن وقضاء
11:34

ميقاتي تابع حادث إطلاق النار على مدخل السفارة الأميركية: من غير المسموح العودة لأنماط قديمة بتوجيه رسائل سياسية

LBCI
امن وقضاء
10:56

لاثارو: التطبيق الكامل للقرار 1701 مسؤولية مشتركة

LBCI
أخبار لبنان
10:29

الجميل يعرض خطة الكتائب لمعالجة مسألة النازحين السوريين... إليكم تفاصيلها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-04

بعد اقفال استمر لشهرين.. مراكز النافعة الخمسة عادت للعمل تدريجيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-15

مهرجان "بنص جونية" يستمر لغاية آخر شهر تموز... كيف تبدو الأجواء؟

LBCI
رياضة
2023-09-16

متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاسد في الصين بعد ١٩ عاماً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

السعودية واسرائيل.. الى التطبيع درّ قريبًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

السعودية: أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين.. لماذا؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023

LBCI
أخبار دولية
07:52

رئيسي: إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فسيشكل ذلك خيانة للقضية الفلسطيينية

LBCI
أخبار لبنان
02:20

ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح

LBCI
أخبار دولية
16:54

ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:29

ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟

LBCI
فنّ
04:15

هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر

LBCI
منوعات
14:12

"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!

LBCI
آخر الأخبار
17:53

رويترز عن متحدث باسم السفارة الاميركية في بيروت: اطلاق نار على مبنى السفارة بدون وقوع اصابات

LBCI
فنّ
04:26

الموت يفجع دينا الشربيني.. ومايا دياب: "ما في كلام ينقال قدام هالمصيبة"

LBCI
أخبار دولية
15:41

العثور على دبابة اسرائيلية مسروقة في باحة للخردة

LBCI
فنّ
16:37

بعد مرور أسابيع على إعلان زوجته طلاقهما... أحمد سعد يخرج عن صمته وهذا ما قاله!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More