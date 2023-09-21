الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"تجدد": إنشاء "حزب الله" مطار أمر واقع في الجنوب انتهاك إضافي فادح لسيادة لبنان
أخبار لبنان
2023-09-21 | 11:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"تجدد": إنشاء "حزب الله" مطار أمر واقع في الجنوب انتهاك إضافي فادح لسيادة لبنان
"تجدد": إنشاء "حزب الله" مطار أمر واقع في الجنوب انتهاك إضافي فادح لسيادة لبنان
جددت كتلة "تجدد" في بيان، بعد اجتماع عقدته في مقرها في سن الفيل، "تأكيدها رفضها المناورات التي يطلق عليها أصحابها صفة الحوار، بعد حوالي عام مضى على تعطيل انتخاب الرئيس من قبل منظومة الممانعة، والمقصود منها استبدال الدستور بنظام عرفي وتعطيل عمل المؤسسات، بلقاء استعراضي أثبتت التجارب السابقة، أنه اداة من أدوات هيمنة الممانعة على الجمهورية".
وأشارت الكتلة إلى أنها "بالتنسيق مع باقي قوى المعارضة، والمصرة على منع تنفيذ الانقلاب على الدستور والمؤسسات، ستعمل على توسيع إطار هذا التعاون البرلماني والسياسي والشعبي، لتأمين جهوزية وطنية قادرة على مواجهة ما ينتظر لبنان من تحديات، وهي التي لا يمكن مواجهتها بتزييف الحقائق ورمي الاتهامات جزافا، كما فعل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي برأ فريق الممانعة من التعطيل، لحرف الأنظار عن جريمة شل مؤسسات الدولة التي سببها الفراغ الرئاسي".
وقالت: "ننظر بقلق إلى ما جرى في مخيم عين الحلوة، من اقتتال بين حركة فتح وتنظيمات متطرفة هي عبارة عن خليط عناصر من فتح الإسلام وداعش والقاعدة".
وأشارت إلى أن "أحداث عين الحلوة المرشحة للأسف للتكرار، هي النتيجة المباشرة لمنع قيام الدولة ومنع تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية، وتحديدا القرار 1559، الذي ينص على نزع السلاح غير الشرعي في لبنان، وطبعا مقررات حوار عام 2006 في مجلس النواب، التي بقيت حبرا على ورق".
وسألت: "لماذا لم تستجب الدولة اللبنانية إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي دعاها الى تسلم أمن المخيمات".
وسألت عن "هوية هذه التنظيمات التكفيرية، والجهة التي تحميها وتمدها بالسلاح، وتوظفها للأهداف المعروفة، في سيناريو يشبه تسليم نهر البارد إلى ما سمي بفتح الإسلام، ووضع خط أحمر أمام انهاء الظاهرة الإرهابية. واستطرادا اليوم، من يضع خطا أحمر حول هذه التنظيمات، التي جعلت من أحياء عين الحلوة، بؤرا للفوضى وتنفيذ الاغتيالات".
وقالت: "في موضوع النزوح السوري المتجدد، فنرفع الصوت لوقف تدفق الهاربين من سوريا، بتواطؤ وتسهيل من النظام، ونناشد الجيش والقوى الأمنية، أن تبذل كل الجهد لمنع هذا التدفق، ونحمل المسؤولية عن هذه الكارثة التي ينوء لبنان تحتها، إلى من حول الحدود الى معابر غير شرعية لا تحصى ولا تعد".
وأضافت: "شاركنا عبر النائب أديب عبد المسيح في جولة نظمها الجيش على الحدود، ونطالب الدولة بالتحرك السريع لوقف تدفق النازحين لأسباب اقتصادية، ونعتبر أن مسؤولية وقف هذا النزيف تقع على عاتق الجهات الرسمية التي عليها التحرك بكل حزم لوقفها".
واعتبرت أن "قيام حزب الله بإنشاء مطار أمر واقع في الجنوب، في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بتعطيل مطار الرئيس الشهيد رينه معوض في القليعات، هو انتهاك إضافي فادح لسيادة لبنان"، لافتا إلى أن "هذه البنى غير الشرعية، تتم وتستمر، بعد الترسيم البحري والتطبيع غير المعلن، بما يؤكد أن الهدف ممارسة السيطرة على لبنان، وتحويله إلى كيان مجرد من السيادة، وتابع للنفوذ الإيراني"، وقالت: "هذا ما نرفضه وسنقاومه مع جميع اللبنانيين المتمسكين بسيادة وطنهم واستقلال دولتهم".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
كتلة تجدد
لبنان
التالي
أسرار الصحف المحلية 21-09-2023
بخاري يضيء مبنى السفارة السعودية في منطقة بلِس - رأس بيروت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:18
الجميل: للتنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية الداخلية بحق النازحين السوريين في لبنان وخصوصا لحماية اليد العاملة اللبنانية
آخر الأخبار
10:18
الجميل: للتنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية الداخلية بحق النازحين السوريين في لبنان وخصوصا لحماية اليد العاملة اللبنانية
0
آخر الأخبار
10:16
الجميل: لترحيل المدانين إلى سوريا وتسجيل المواليد السوريين في لبنان بالاضافة إلى أنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية-السورية كمرحلة أولية لعودتهم أو إعادة توطينهم أو توزيعهم في بلدان أخرى
آخر الأخبار
10:16
الجميل: لترحيل المدانين إلى سوريا وتسجيل المواليد السوريين في لبنان بالاضافة إلى أنشاء مخيمات على الحدود اللبنانية-السورية كمرحلة أولية لعودتهم أو إعادة توطينهم أو توزيعهم في بلدان أخرى
0
آخر الأخبار
10:12
الجميل: لاغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا وتقديم الحوافز المالية والمساعدات المالية للعائدين إلى سوريا وإعادة التوطين في بلدان ثالثة أو إعادة توزيعهم لان لبنان لا يمكنه أن يتحمل وحده هذا الثقل على الاقتصاد
آخر الأخبار
10:12
الجميل: لاغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا وتقديم الحوافز المالية والمساعدات المالية للعائدين إلى سوريا وإعادة التوطين في بلدان ثالثة أو إعادة توزيعهم لان لبنان لا يمكنه أن يتحمل وحده هذا الثقل على الاقتصاد
0
آخر الأخبار
10:05
الجميل: لانشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للنازحين السوريين في لبنان وما هي المناطق التي أتوا منها وهل هم لاجئين سياسيين أم مهاجرين اقتصادييين بالاضافة إلى تسهيل العودة الامنة إلى سوريا ونزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يزورون سوريا كل فترة
آخر الأخبار
10:05
الجميل: لانشاء آلية لتحديد الصفة القانونية للنازحين السوريين في لبنان وما هي المناطق التي أتوا منها وهل هم لاجئين سياسيين أم مهاجرين اقتصادييين بالاضافة إلى تسهيل العودة الامنة إلى سوريا ونزع صفة اللجوء عن السوريين الذين يزورون سوريا كل فترة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023
0
امن وقضاء
11:34
ميقاتي تابع حادث إطلاق النار على مدخل السفارة الأميركية: من غير المسموح العودة لأنماط قديمة بتوجيه رسائل سياسية
امن وقضاء
11:34
ميقاتي تابع حادث إطلاق النار على مدخل السفارة الأميركية: من غير المسموح العودة لأنماط قديمة بتوجيه رسائل سياسية
0
امن وقضاء
10:56
لاثارو: التطبيق الكامل للقرار 1701 مسؤولية مشتركة
امن وقضاء
10:56
لاثارو: التطبيق الكامل للقرار 1701 مسؤولية مشتركة
0
أخبار لبنان
10:29
الجميل يعرض خطة الكتائب لمعالجة مسألة النازحين السوريين... إليكم تفاصيلها
أخبار لبنان
10:29
الجميل يعرض خطة الكتائب لمعالجة مسألة النازحين السوريين... إليكم تفاصيلها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023
0
أخبار لبنان
2023-09-04
بعد اقفال استمر لشهرين.. مراكز النافعة الخمسة عادت للعمل تدريجيا
أخبار لبنان
2023-09-04
بعد اقفال استمر لشهرين.. مراكز النافعة الخمسة عادت للعمل تدريجيا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-15
مهرجان "بنص جونية" يستمر لغاية آخر شهر تموز... كيف تبدو الأجواء؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-07-15
مهرجان "بنص جونية" يستمر لغاية آخر شهر تموز... كيف تبدو الأجواء؟
0
رياضة
2023-09-16
متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)
رياضة
2023-09-16
متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاسد في الصين بعد ١٩ عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الاسد في الصين بعد ١٩ عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السعودية واسرائيل.. الى التطبيع درّ قريبًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
السعودية واسرائيل.. الى التطبيع درّ قريبًا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
السعودية: أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين.. لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:20
السعودية: أعظم قصة نجاح في القرن الحادي والعشرين.. لماذا؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 21-09-2023
0
أخبار دولية
07:52
رئيسي: إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فسيشكل ذلك خيانة للقضية الفلسطيينية
أخبار دولية
07:52
رئيسي: إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فسيشكل ذلك خيانة للقضية الفلسطيينية
0
أخبار لبنان
02:20
ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح
أخبار لبنان
02:20
ميقاتي: لبنان ما زال يرزح تحت موجات متتالية من النزوح
0
أخبار دولية
16:54
ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل
أخبار دولية
16:54
ولي العهد السعودي: المملكة "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…
تقارير نشرة الاخبار
13:55
فلسطين وتونس والسعودية على لائحة واحدة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل حان أوان توقيع إتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:29
ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟
خبر عاجل
02:29
ما جديد عملية اطلاق النار على السفارة الاميركية في عوكر؟
2
فنّ
04:15
هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!
فنّ
04:15
هل توفي والد وديع الشيخ مقتولاً... ومن الفاعل؟!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
تقارير نشرة الاخبار
13:49
غليان في الجنوب وسط عراضات فتنوية... والجيش يحذر
4
منوعات
14:12
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
منوعات
14:12
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
5
آخر الأخبار
17:53
رويترز عن متحدث باسم السفارة الاميركية في بيروت: اطلاق نار على مبنى السفارة بدون وقوع اصابات
آخر الأخبار
17:53
رويترز عن متحدث باسم السفارة الاميركية في بيروت: اطلاق نار على مبنى السفارة بدون وقوع اصابات
6
فنّ
04:26
الموت يفجع دينا الشربيني.. ومايا دياب: "ما في كلام ينقال قدام هالمصيبة"
فنّ
04:26
الموت يفجع دينا الشربيني.. ومايا دياب: "ما في كلام ينقال قدام هالمصيبة"
7
أخبار دولية
15:41
العثور على دبابة اسرائيلية مسروقة في باحة للخردة
أخبار دولية
15:41
العثور على دبابة اسرائيلية مسروقة في باحة للخردة
8
فنّ
16:37
بعد مرور أسابيع على إعلان زوجته طلاقهما... أحمد سعد يخرج عن صمته وهذا ما قاله!
فنّ
16:37
بعد مرور أسابيع على إعلان زوجته طلاقهما... أحمد سعد يخرج عن صمته وهذا ما قاله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More