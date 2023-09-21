لقاء جمع بو حبيب بنظيره الايراني... عبد اللهيان: لن نتردد بمساعدة العملية السياسية في لبنان على أساس القرار اللبناني

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، مع وزير خارجية ايرام حسين أمير عبداللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في المواضيع التي تهم البلدين، بالإضافة إلى آخر تطورات العملية السياسية في لبنان.



وأكد عبد اللهيان، أن ايران لن تتردد في مساعدة العملية السياسية في لبنان على أساس القرار الذي سيتخذه اللبنانيون.



كما أكد وزير خارجية ايران على أهمية القضية الفلسطينية ودعم إيران المستمر للمقاومة في لبنان وفلسطين ضد تهديدات "النظام الصهيوني".



وثمن بوحبيب من جهته الدعم البنّاء الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان.