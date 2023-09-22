الجميّل: لدعم مشروع إنشاء مطار القليعات ولبنان أمام حالة غير دستورية

أكّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل دعم مشروع إنشاء مطار القليعات – رينيه معوض، في أسرع وقت، ليستفيد منه أهل عكار، فيساهم هذا المشروع في تخفيف الاكتظاظ، في مطار بيروت، وفي إرساء لامركزية حقيقية.



وفي الملف الرئاسيّ، أكّد الجميّل بعد لقائه كتلة الاعتدال الوطنيّ ، ضرورة خلق توازن حقيقيّ في البلد معتبرًا أنّه الممر الإلزاميّ للوصول إلى شراكة حقيقية بين اللبنانيين.



وقال: " لبنان أمام حالة غير دستورية وواقع غير مؤسساتيّ وإنّ اللعبة الديمقراطية انتُهكت."



من جهته شدد النائب وليد البعريني، على أنّ فتح مطار القليعات أصبح مطلبًا وطنيًا إلى جانب مطارات أخرى.



اما في موضوع الأزمة الرئاسية فأكد البعريني العمل للوصول الى قاسم مشترك مع الكتل النيابية مشيراً الى ان هناك جهة معينة عليها ان تمد يدها لإنقاذ البلد والخروج من المحنة ولانتظام العمل المؤسساتي لاسيما مع الخطر الوجودي الذي يشكله النزوح السوري.