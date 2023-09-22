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وفد من القوات زار السفارة الأميركية وتأكيد على ضرورة إسراع القوى الأمنية في الكشف عن مرتكبي الإعتداء

وفد من القوات زار السفارة الأميركية وتأكيد على ضرورة إسراع القوى الأمنية في الكشف عن مرتكبي الإعتداء

بعث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بوفد ضم النائبين غسان حاصباني ورازي الحاج والمسؤول في جهاز العلاقات الخارجية مارك سعد إلى مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عوكر حيث التقوا مع طاقم السفارة واطلعوا على الأضرار ودانوا الإعتداء الأخير على مقر السفارة.



ونقل الوفد رسالة من رئيس الحزب تؤكد على ضرورة إسراع القوى الأمنية في الكشف عن المرتكبين بما يعزز أمن وإستقرار البلاد وضمان سلامة الموجودين على أراضيه.