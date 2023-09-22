لقاء بين الخليل وممثل اليونسيف في لبنان

إلتقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بحضور مدير المالية العام جورج المعراوي ممثل اليونسيف في لبنان Edward Beigbeder.وجرى بحث في التقديمات التي تقوم بها اليونسيف في لبنان لعدد من الجهات الحكومية وغير الحكومية والآليات التي تتبع، وكان تشديد على وجوب إحاطة وزارة المالية بها، وذلك وفقًا للقواعد والأصول المرعية.