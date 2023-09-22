شقير إستقبل سفيري قبرص وكوبا وبحث معهما في سبل تفعيل التعاون الإقتصادي بين لبنان وبلديهما

إستقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفيرة قبرص ماريا هادجيثو دوسيو وسفير كوبا خورخي بوفيريوليون كروز، وجرى البحث في تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره القبرصي والكوبي.وخلال استقباله السفيرة القبرصية، شدد شقير على علاقة الصداقة وحسن الجوار التي تربط البلدين، مشيدًا بالتطور الحاصل على مستوى الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين خلال السنوات الماضية وبشكل خاص خلال الأزمة اللبنانية.كما أكد شقير على ضرورة زيادة مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص، لا سيما أن هناك فرص كثيرة يمكن العمل عليها بشكل مشترك ومن أبرزها التعاون في مجال النفط والغاز.أما السفيرة القبرصية، فنوهت بالدينامية التي يتمتع بها القطاع الخاص اللبناني، وأكدت رغبة بلادها الدائمة في تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية، مشيرةً إلى أهمية زيادة التواصل والتنسيق بين القطاع الخاص في البلدين. كما أبدت إستعدادها المساهمة في أي جهد يصب في تحقيق هذه الأهداف.وفي نهاية اللقاء، قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان إلى السفيرة دوسيو.ثم استقبل شقير سفير كوبا، وتم إستعراض الجوانب الإقتصادية في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بالإرتكاز على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، حيث أكد شقير إهتمام القطاع الخاص اللبناني بتطوير العلاقات مع كوبا.أما السفير كروز، فأكد ضرورة العمل على تحقيق تقدم على مسار التعاون الإقتصادي الثنائي.وفي نهاية اللقاء، قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان إلى السفير كروز.