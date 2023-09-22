سفير المملكة لدى لبنان يلتقي القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري اليوم في مقر إقامته باليرزة على مأدبة إفطار القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.



وكان اللقاء مناسبة جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها واستعراض مجمل المستجدات والتطورات الراهنة.