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ميقاتي إستقبل شيا: الإعتداء على السفارة إعتداء على سيادة لبنان وأمنه
أخبار لبنان
2023-09-22 | 10:17
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ميقاتي إستقبل شيا: الإعتداء على السفارة إعتداء على سيادة لبنان وأمنه
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ميقاتي إستقبل شيا: الإعتداء على السفارة إعتداء على سيادة لبنان وأمنه
ميقاتي إستقبل شيا: الإعتداء على السفارة إعتداء على سيادة لبنان وأمنه
جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إدانة الإعتداء الذي تعرضت له السفارة الأميركية في لبنان، وذلك أثناء إستقابله السفيرة الأميركية دوروثي شيا، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تكثف تحقيقاتها لكشف ملابسات الإعتداء والضالعين فيه.
وشددت السفيرة الأميركية بدورها على أن البحث شمل إلى جانب قضية الإعتداء على السفارة الأفق السياسي المسدود والوضع الإقتصادي في لبنان.
وقالت: "نحن ندرك تمامًا أن السلطات تحقق في حادثة إطلاق رجل مسلح النار باتجاه السفارة ونقدر الإلتزام الذي عبر عنه شركاؤنا الأمنيون والمسؤولون السياسيون في هذا البلد بأنهم لن يألوا جهدًا لجهة التحقيق في هذه الحادثة وملاحقة المرتكب ومحاسبته. نحن في السفارة الأميركية لا نشعر بالخوف إثر هذه الحادثة، فإجراءاتنا الأمنية متينة جدًا وعلاقتنا صلبة ونحن نتابع عملنا في السفارة كالمعتاد".
وتطرقت وميقاتي إلى الإجتماعات التي عقدها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها تلك التي جمعته مع مسؤولين اميركيين كما خلال الجمعية العامة، كما للأفق السياسي المسدود والوضع الإقتصادي في لبنان.
أخبار لبنان
نجيب ميقاتي
دوروثي شيا
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