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وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط

أخبار لبنان
2023-09-23 | 04:37
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وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط
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وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط

وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط

أعلنت وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش، عن الحاجة إلى تطويع تلامذة ضباط لصالح: الجيش (قوى: بر– جو– بحر)، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (قوى بر)، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، المديرية العامة للجمارك، بطريقة المباراة من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور فقط)، من حملة شهادة الإجازة الجامعية وما يُعادلها رسميًّا بجميع فروعها والحائزين شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميًّا (للعسكريين فقط) أو الحائزين شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها رسميًّا مع إفادة إثبات القيد للعام 2014 لشهادة الثانوية العامة بجميع فروعها ومعدّل علامات 20 / 12 وما فوق وفقًا لإفادة رسمية مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي (باستثناء إفادات إنهاء الصف الثانوي الثالث في العام الدراسي 2019-2020).

وعلى الراغبين بالتطوع، أن يتقدموا بطلباتهم شخصيًّا خلال أوقات الدوام الرسمي اعتبارًا من 25/9/2023 ولغاية 25/10/2023 ضمنًا، في الكلية الحربية - الفياضية.

ويتم الاطلاع على باقي الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، وعلى موقع الجيش على الإنترنت:  www.lebarmy.gov.lb

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