النائب الأوروبيّ نيكولا بي: اللجوء يشكل خطرًا وجوديًا على لبنان وأوروبا

أكّد رئيس التيار الوطنيّ الحر النائب جبران باسيل لوفد أوروبيّ أنّ المسيحيين، في لبنان والمنطقة، هم أهل الأرض وما يعنيهم هو أن يتواصلوا ويتعاونوا مع أبناء المنطقة جميعها.



وجاء كلام باسيل ضمن لقاء جمعه بنائب رئيس كتلة Reconquête في البرلمان الاوروبيّ، نيكولا بِي، الذي أكّد ‏بدوره ضرورة دعم أوروبا وفرنسا لاستقرار لبنان، معتبرًا أن النزوح بات يشكل خطرًا وجوديًا على هذا البلد وعامل عدم استقرار يهدد أوروبا.





