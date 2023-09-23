اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة تعلّق على قضية طباعة العلم الإسرائيليّ على كتاب التربية

شجب "اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة" طبع إحدى دور النشر كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية الموحّد وطنيًا وعلى غلافه علم إسرائيل.



ووصف هذا الفعل بغير المسؤول كونه تصميم لا يتوافق مع القوانين اللبنانية.



وطالب الاتحاد القضاء باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق إدارة الدار والتحقيق معها، وكذلك تكليف من يلزم لسحب كل النسخ من الأسواق وتلفها.