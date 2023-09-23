نقابة المعلمين: لمنع انتشار كتب مدرسية مزوّرة ولا تخضع للرقابة الرسمية

أسفت نقابة المعلمين، في المدارس الخاصة، استغلال بعض التجار للظروف الاقتصادية الصعبة، ولضعف الرقابة الرسمية، كي يطبعوا كتبًا مدرسية يفترض أن تصدر عن المركز التربويّ للبحوث والإنماء.

ودانت النقابة هذا الأمر ببيان وجّهته إلى وزارة التربية والتعليم العالي، مطالبة بالرقابة.



وأيّدت النقابة وزارة التربية في التشدّد لمنع انتشار كتب مدرسية مزوّرة ولا تخضع للرقابة الرسمية وفق الأصول من المراجع العليا وخصوصًا المركز التربوي للبحوث والإنماء.



