الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
30
o
الجنوب
29
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"الخارجية" تؤكد تأييدها للمساعي المبذولة تأميناً لعودة الأمن والاستقرار الى اليمن
أخبار لبنان
2023-09-23 | 09:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"الخارجية" تؤكد تأييدها للمساعي المبذولة تأميناً لعودة الأمن والاستقرار الى اليمن
عطفا على البيان الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٣، والذي تشرح فيه مسار الجهود المكثّفة المبذولة مؤخّرا لتحقيق السلام في اليمن من خلال حثّ الاطراف جميعا على التوصّل الى وقف دائم لاطلاق النار يمهّد لحل سياسي مستدام ومقبول من الاطراف اليمنية كافة، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين تأييدها للمساعي المبذولة وللجهود المسؤولة التي لطالما نادت الى تكثيفها، تأميناً لعودة الامن والاستقرار الى ربوع اليمن الشقيق، واستعادةً لدوره الحيوي ضمن العائلة العربية، بما يعزّز العمل العربي المشترك ويحقّق مصالح وتطلّعات الشعوب والدول العربية لتلعب دورها الفاعل والمؤثّر وسط نظامٍ عالمي متشابك ومتغيّر.
أخبار لبنان
وزارة الخارجية والمغتربين
السعودية
اليمن
التالي
أسرار الصحف 23-09-2023
الجيش: توقيف سوريَّين في منطقة المنارة - بيروت لتأليفهما عصابة سرقة سيارات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-20
السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات بشأن دعم مسار السلام في اليمن
أخبار دولية
2023-09-20
السعودية ترحب بالنتائج الإيجابية للنقاشات بشأن دعم مسار السلام في اليمن
0
أخبار دولية
2023-09-14
وفد من الحوثيين اليمنيين يستعد لزيارة السعودية
أخبار دولية
2023-09-14
وفد من الحوثيين اليمنيين يستعد لزيارة السعودية
0
أخبار دولية
2023-08-19
هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟
أخبار دولية
2023-08-19
هل تتغير الصورة في الملف اليمني بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية؟
0
أخبار دولية
2023-08-02
السعودية تدعم اليمن بـ1.2 مليار دولار
أخبار دولية
2023-08-02
السعودية تدعم اليمن بـ1.2 مليار دولار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:11
الـLBCI تدعم ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة اكسبو 2030 في الرياض
أخبار دولية
10:11
الـLBCI تدعم ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة اكسبو 2030 في الرياض
0
أخبار لبنان
09:48
ميقاتي يهنىء المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني
أخبار لبنان
09:48
ميقاتي يهنىء المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني
0
أخبار لبنان
09:26
نقابة المعلمين: لمنع انتشار كتب مدرسية مزوّرة ولا تخضع للرقابة الرسمية
أخبار لبنان
09:26
نقابة المعلمين: لمنع انتشار كتب مدرسية مزوّرة ولا تخضع للرقابة الرسمية
0
أمن وقضاء
09:23
تذكير بتدابير السير التي ستجري في بيروت
أمن وقضاء
09:23
تذكير بتدابير السير التي ستجري في بيروت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:17
قطر نحو وراثة فرنسا: التمهيد لقائد الجيش (الأخبار)
صحف اليوم
00:17
قطر نحو وراثة فرنسا: التمهيد لقائد الجيش (الأخبار)
0
منوعات
2023-09-05
طعام مسموم ومخدر في محلول ملحي... تفاصيل صادمة: هكذا قتل أمه وشقيقه!
منوعات
2023-09-05
طعام مسموم ومخدر في محلول ملحي... تفاصيل صادمة: هكذا قتل أمه وشقيقه!
0
منوعات
2023-09-12
ولدت طفلها في الجزء الخلفي من السيارة على جانب الطريق... إليكم القصة الكاملة! (صور)
منوعات
2023-09-12
ولدت طفلها في الجزء الخلفي من السيارة على جانب الطريق... إليكم القصة الكاملة! (صور)
0
آخر الأخبار
2023-09-18
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث إنزلاق دراجة نارية على طريق العدلية باتجاه جسر الفيات وحركة المرور كثيفة في المحلة
آخر الأخبار
2023-09-18
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث إنزلاق دراجة نارية على طريق العدلية باتجاه جسر الفيات وحركة المرور كثيفة في المحلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:11
الـLBCI تدعم ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة اكسبو 2030 في الرياض
أخبار دولية
10:11
الـLBCI تدعم ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة اكسبو 2030 في الرياض
0
تقارير نشرة الاخبار
08:19
البابا وهموم المهاجرين نحو أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
08:19
البابا وهموم المهاجرين نحو أوروبا
0
أخبار دولية
05:21
نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر
أخبار دولية
05:21
نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر
0
امن وقضاء
02:07
إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا
امن وقضاء
02:07
إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
15:41
"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!
منوعات
15:41
"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!
2
فنّ
04:12
بفستان أبيض وعلى الشريعة الإسلاميّة... هيفا ماجيك تدخل القفص الذهبي (فيديو)
فنّ
04:12
بفستان أبيض وعلى الشريعة الإسلاميّة... هيفا ماجيك تدخل القفص الذهبي (فيديو)
3
منوعات
14:44
"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)
منوعات
14:44
"سمكة يوم القيامة" أو "سمكة الزلزال" تظهر قبل موجات التسونامي والزلازل... رُصدت في تموز وهذا ما حصل بعدها! (صورة)
4
منوعات
12:45
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
منوعات
12:45
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
5
منوعات
15:54
ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!
منوعات
15:54
ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!
6
منوعات
02:51
جريمة "مأساوية" تهز إحدى الدول العربية... رجل يقتل والدته وشقيقته وابنته وهنّ نائمات بطريقة "صادمة"!
منوعات
02:51
جريمة "مأساوية" تهز إحدى الدول العربية... رجل يقتل والدته وشقيقته وابنته وهنّ نائمات بطريقة "صادمة"!
7
فنّ
05:50
زوجة كاني ويست تثير غضب الإيطاليين من جديد... ظهرت في الشارع بإطلالة "شبه عارية"! (صور)
فنّ
05:50
زوجة كاني ويست تثير غضب الإيطاليين من جديد... ظهرت في الشارع بإطلالة "شبه عارية"! (صور)
8
منوعات
14:18
صدمة راكبة على متن طائرة... وضعوا في المقعد المجاور لها عضوا بشريا؟!
منوعات
14:18
صدمة راكبة على متن طائرة... وضعوا في المقعد المجاور لها عضوا بشريا؟!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More