ميقاتي يهنىء المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني

ميقاتي يهنىء المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني

أبرق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الامير محمد بن سلمان آل يعود مهنئا بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية.



وأكد ميقاتي "عمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والمملكة والتي نطمح الى تعزيزها وصونها، لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا الشقيقين".