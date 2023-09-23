باسيل يلبّي دعوة السفير السعودي في لبنان لحضور الحفل بمناسبة اليوم الوطني السعودي

لبى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل دعوة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري لحضور حفل الاستقبال الذي يقام في وسط بيروت بمناسبة اليوم الوطني السعودي.