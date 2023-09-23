السفير السعودي: الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان لا خارجه

السفير السعودي: الموقف السعودي يشدد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية

رأى السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري أن الفراغ الرئاسي يبعث بالقلق ويهدد بضرب الجهود بتنفيذ الاصلاحات، قائلا: "لطالما أكدنا أن الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان لا خارجه".



وقال السفير السعودي خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت: "الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي ونحن على ثقة بأن اللبنانيين قادرون على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتلاقي من دون ابطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي".



وأعلن أن الموقف السعودي يشدد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتطلع اليه الشعب اللبناني، قائلا: "سوف نواصل جهودنا المشتركة للحث على انتخاب رئيس".



وأكد السفير السعودي أن المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أمن واستقرار المنطقة، مشيرا الى أن يد المملكة ستظل دائما ممدودة للسلام.