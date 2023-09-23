هكذا يمضي الشباب العرب ايامهم في لبنان !

الحلبي حذر من نسخ وطبع الكتاب الموحد للتربية وكلف رئيسة مركز البحوث بالملاحقة القضائية

الحلبي حذر من نسخ وطبع الكتاب الموحد للتربية وكلف رئيسة مركز البحوث بالملاحقة القضائية

إنقاذ ركاب زورق للهجرة غير الشرعية من الموت مقابل شاطئ شكا