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الراعي: الكنيسة لن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية

أخبار لبنان
2023-09-24 | 01:19
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الراعي: الكنيسة لن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية
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الراعي: الكنيسة لن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية
رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن "القانون والدستور مستباحان في لبنان من قبل النافذين، معتبرا أن مخالفات أي عضو في أي حزب يتم طمسها من قبل الحزب نفسه الذي يحمي المرتكب.

واشار الراعي، في قداس اليوبيل الذهبي للأبرشية المارونية في استراليا، إلى أنه "في لبنان لا تُستوفى الضرائب والرسوم من كل المواطنين بل من منطقة دون أخرى إما عمداً أو خوفاً من فائض القوة أو إهمالاً وبالتالي لا يؤمَّن الا الضئيل من الخدمات العامة".

وشدد على أن الكنيسة لن تسكت عن كل السلبيات في لبنان ولن تتعب في التزامها برسالتها عبر مؤسساتها التربوية والاجتماعية والاستشفائية.

وأكد البطريرك الماروني أن "الكنيسة لم تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار ولن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية".

وتوّجه الراعي للبنانيين في استراليا بالقول: "سجّلوا نفوسكم في السجلات اللبنانية كي تحافظوا على وجودكم".

أخبار لبنان

الراعي

استراليا

رئاسة الجمهورية

الكنيسة

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