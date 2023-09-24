قاووق: لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية

قاووق: لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية



شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق على أن "فلسطين أمس واليوم وغدًا هي معيار العروبة الأصلية"، متسائلًا: "هل التطبيع الخارجي مع العدو خدم وساعد الشعب الفلسطيني وأوقف الإستيطان والقتل وتدنيس الأقصى؟"، مؤكدًا أن "التطبيع مع العدو شجعه على المزيد من العدوانية والإستيطان، فلماذا تقديم مكافآت سياسية وإقتصادية له؟"



وخلال إحتفال تأبيني في حسينية بلدة بيت ليف الجنوبية، إعتبر قاووق أن "إفشال المبادرات الداخلية والخارجية يزيد الأزمة تعقيدًا ويسرع الإنهيار، وأن جماعة التحدي والمواجهة هم الذين يفشلون المبادرات".



وأكد "أننا وحركة أمل نعمل على موقف واحد لإيجاد الحلول، فيما جماعة التحدي والمواجهة يعملون على خلق العراقيل".



وختم قاووق بالقول إن "لبنان يحتاج إلى رئيس يخشاه العدو ولا يخضع للضغوط الأميركية".