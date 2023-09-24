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رعد: يريدوننا الحضور الى جلسة مجلس النواب لنؤمّن لهم النصاب لينتخبوا رئيسا لهم

أخبار لبنان
2023-09-24 | 03:53
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رعد: يريدوننا الحضور الى جلسة مجلس النواب لنؤمّن لهم النصاب لينتخبوا رئيسا لهم
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رعد: يريدوننا الحضور الى جلسة مجلس النواب لنؤمّن لهم النصاب لينتخبوا رئيسا لهم
شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد على أنهم "حريصون على وثيقة الوفاق الوطني، وملتزمون الدستور نصا وروحاً"، مشيرا إلى اننا "نشكل اليوم أكثرية في مجلس الوزراء، حيث نملك النصاب، الذي يؤهل مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات".

ودعا رعد، خلال احتفال تكريمي، الى الشراكة في حضور مجلس الوزراء "لأننا نرغب في التفاهم والحوار ونصبر على من لم ولن يشارك في مجلس الوزراء، ولا ندرج في جدول أعمال المجلس إلا ما هو ملحح وضروري يطال الجميع، ويسد ثغرات تضر الجميع، ولا نتصرف كأثرية في مجلس الوزراء".

وأسف رئيس كتلة الوفاء المقاومة من أن بعض الذين يرفضون الحوار، يتوهمون في مكان ما أنهم يملكون الأكثرية التي تأتي لهم بالرئيس الذي يرغبون به على حساب شراكتهم معهم، وعلى حساب رأيهم.

وتابع بالقول:" يريدوننا أن نحضر الى جلسة مجلس النواب فقط، لنؤمّن لهم النصاب الإنتخابي من أجل أن ينتخبوا رئيسا لهم، يراعي مصالحهم ولو على حساب مصالح الآخرين، هذا المنطق لا يستقيم في بناء دولة، ولا في حفظ إستقرار، والذين يرفضون اليوم الحوار، سيتوسلونه في يوم من الأيام".

وأكد رعد أننا " نريد في أسرع وقت ممكن، أن ننجز الإستحقاق الرئاسي وننتخب رئيسا يرضى به كل اللبنانيين، ويؤتمن على سيادة الوطن، وعلى كرامة اللبنانيين في زمن يتدرج فيه النافذون الدوليون في تطبيق مخطط التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وفرض هذا المخطط على كل أنظمة دول المنطقة".

أخبار لبنان

رعد

حزب الله

انتخاب رئيس

الحوار

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