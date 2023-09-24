باسيل: التيار ليس ضد أي حوار نافع ولن يكون شريكا بأي معادلة فشل

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التيار ليس ضد أي حوار نافع ولم يضع شروطا بل حدد ظروف نجاحه، مشددا على أن برنامج رئيس الجمهورية أهم من الشخص.



واشار باسيل، خلال جولة بين رحبة، شدرا، عندقيت والقبيات، إلى أن التيار الوطني الحر لن يكون شريكا بأي معادلة فشل.



وشدد على أن لا أحد يمكنه الفصل بينه وبين الجيش اللبناني، وقال:"خيطوا بغير هالمسلة".