الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
30
o
متن
30
o
كسروان
30
o
الشمال
32
o
الجنوب
30
o
البقاع
33
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رائد خوري: صندوق النقد الدولي سييأس من الوضع اللبناني
أخبار لبنان
2023-09-25 | 03:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رائد خوري: صندوق النقد الدولي سييأس من الوضع اللبناني
رأى وزير الإقتصاد الأسبق رائد خوري أنه منذ 4 سنوات لم يتم القيام بأي مما يجب أن نقوم به من استحقاقات، معتبرا أنه "في نظامنا هناك استحالة في أخذ القرارات بسبب التعطيل في أكثر الأوقات في أهم مؤسسات الدولة".
وشدد خوري على أنه لا بد من أن يُصار إلى تعديل أو تطوير للنظام للتمكن من أخذ قرارات سياسية أسرع، وقال :" صندوق النقد الدولي سييأس من الوضع اللبناني لأن لبنان من أقلية الدول التي لم تقم بأي تغييرات بعد 4 سنوات على الأزمة، وبالكاد تنفذ 10 بالمئة مما يجب أن يتم تنفيذه".
واسف خوري لان أخذ القرارات مستحيل والتعطيل موجود دائما في ظل النظام الحالي،لافتاً من جهة اخرى الى ان الإقتصاد اللبناني بني منذ 30 سنة على قدم واحدة بالإعتماد على البنك المركزي في التمويل مع تغييب تام للإقتصاد وللسياسات المالية.
وذكّر أن سُبل الخروج من الأزمة تستوجب إصلاحات القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي وخطة اقتصادية لمعرفة طريقة إدخال العملة الصعبة بالسنين المقبلة.
وأكد خوري أن الحل لن يكون إلا بعمل متكامل وليس عن طريق البنك المركزي بسبب نفاذ ذخيرته من الاحتياط.
أخبار لبنان
صندوق النقد الدولي
رائد خوري
الاصلاحات
التالي
العثور على جثة على الطريق في رومية
استقرار بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-09-23
سفير السعودية في لبنان خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت: الفراغ الرئاسي يبعث بالقلق ويهدد بضرب الجهود بتنفيذ الاصلاحات ولطالما اكدنا ان الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان لا خارجه
خبر عاجل
2023-09-23
سفير السعودية في لبنان خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت: الفراغ الرئاسي يبعث بالقلق ويهدد بضرب الجهود بتنفيذ الاصلاحات ولطالما اكدنا ان الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان لا خارجه
0
أخبار لبنان
2023-09-20
الشامي: صندوق النقد الدولي ينتظر أن نقوم بكل الإجراءات المسبقة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي
أخبار لبنان
2023-09-20
الشامي: صندوق النقد الدولي ينتظر أن نقوم بكل الإجراءات المسبقة حتى نصل إلى الاتفاق النهائي
0
أخبار لبنان
2023-09-15
الخليل: ما صدر عن صندوق النقد الدولي يتطابق مع رؤية وزارة المالية
أخبار لبنان
2023-09-15
الخليل: ما صدر عن صندوق النقد الدولي يتطابق مع رؤية وزارة المالية
0
أخبار لبنان
2023-09-14
المرصد الاوروبي: لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واعادة ودائع اللبنانيين وليس على حسابهم
أخبار لبنان
2023-09-14
المرصد الاوروبي: لإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واعادة ودائع اللبنانيين وليس على حسابهم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
09:17
قائد الجيش بحث مع وفد من حركة التجدد للوطن في شؤون مختلفة
امن وقضاء
09:17
قائد الجيش بحث مع وفد من حركة التجدد للوطن في شؤون مختلفة
0
اقتصاد
09:01
حبيب: "الإنماء والإعمار" يُبلغ الصندوق العربي بموافقة مجلس الوزراء على تعديل القرض
اقتصاد
09:01
حبيب: "الإنماء والإعمار" يُبلغ الصندوق العربي بموافقة مجلس الوزراء على تعديل القرض
0
أخبار لبنان
08:55
حريق في المناطق الحرجية في قضاء النبطية
أخبار لبنان
08:55
حريق في المناطق الحرجية في قضاء النبطية
0
امن وقضاء
08:36
قائد القوة المشتركة في عين الحلوة :خطوة انتشارنا يتبعها اتفاق لإخلاء مدارس الأونروا
امن وقضاء
08:36
قائد القوة المشتركة في عين الحلوة :خطوة انتشارنا يتبعها اتفاق لإخلاء مدارس الأونروا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-22
حاول أن يتسلق "الدرج إلى الجنة"... مأساة حقيقية!
منوعات
2023-09-22
حاول أن يتسلق "الدرج إلى الجنة"... مأساة حقيقية!
0
منوعات
2023-07-25
هل فكرتم يوماً ما هو طعم اللحم البشريّ؟... إليكم الإجابة!
منوعات
2023-07-25
هل فكرتم يوماً ما هو طعم اللحم البشريّ؟... إليكم الإجابة!
0
منوعات
2023-09-21
خدعت والدتها بتنبؤات كاذبة وسرقت منها أكثر من 140 مليون دولار... مصيرها كان مأساويا وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-09-21
خدعت والدتها بتنبؤات كاذبة وسرقت منها أكثر من 140 مليون دولار... مصيرها كان مأساويا وهذه التفاصيل!
0
فنّ
2023-06-25
غنى غندور وزوجها جو عون يحتفلان بزفافهما في حفلٍ ضخم! (صور)
فنّ
2023-06-25
غنى غندور وزوجها جو عون يحتفلان بزفافهما في حفلٍ ضخم! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
07:58
بطولة الدوحة الودية لكرة السلة تنطلق اليوم
رياضة
07:58
بطولة الدوحة الودية لكرة السلة تنطلق اليوم
0
أخبار لبنان
06:15
في وزارة الاعلام... نقاش حول كيفية تغطية أخبار الانتحار ونشر حملات التوعية
أخبار لبنان
06:15
في وزارة الاعلام... نقاش حول كيفية تغطية أخبار الانتحار ونشر حملات التوعية
0
أخبار لبنان
04:39
أمين السيد: نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجية
أخبار لبنان
04:39
أمين السيد: نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجية
0
أخبار لبنان
03:46
خواجة للـLBCI: في حال لم ينجح الحوار فليربج من يحصل على 65 صوتا
أخبار لبنان
03:46
خواجة للـLBCI: في حال لم ينجح الحوار فليربج من يحصل على 65 صوتا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:27
أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
تقارير نشرة الاخبار
15:27
أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أحراج فتوح كسروان مهددة بالحرائق
تقارير نشرة الاخبار
14:38
أحراج فتوح كسروان مهددة بالحرائق
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تزوير بالطباعة…وتطبيع بالغلاف!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
تزوير بالطباعة…وتطبيع بالغلاف!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
قطاعات تؤمن للدولة ملايين الدولارات
تقارير نشرة الاخبار
14:25
قطاعات تؤمن للدولة ملايين الدولارات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في أزمة النزوح.. الخارجية تواجه محاولات الغرب وممثليه في لبنان فرض توطين النازحين
تقارير نشرة الاخبار
14:19
في أزمة النزوح.. الخارجية تواجه محاولات الغرب وممثليه في لبنان فرض توطين النازحين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
05:22
كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها
امن وقضاء
05:22
كهرباء لبنان: زيادة التغذية بمقدار ساعتين للمخارج التي تمت ازالة التعديات عنها
2
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
منوعات
12:30
اغتصبها والدها لمدة 3 أشهر... فأطلقت عليه النار بمسدسه للتخلص من "الجحيم"!
3
منوعات
11:04
طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)
منوعات
11:04
طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)
4
منوعات
11:26
ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
منوعات
11:26
ظاهرة غريبة في الصين... النساء يلصقن سرّة مزيفة على البطن لهذا السبب! (صور)
5
فنّ
02:05
"الرصاصة كانت رح تقتلني أنا وزوجتي ووالدتي وخيي"... فنان لبناني شهير نجا من الموت وهذا ما حصل! (فيديو)
فنّ
02:05
"الرصاصة كانت رح تقتلني أنا وزوجتي ووالدتي وخيي"... فنان لبناني شهير نجا من الموت وهذا ما حصل! (فيديو)
6
آخر الأخبار
12:51
ضحايا في حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - صور
آخر الأخبار
12:51
ضحايا في حادث سير مروع على اوتوستراد صيدا - صور
7
منوعات
10:25
تلميذ يتلقى ضرباً مبرحاً من أساتذته... اختلس النظر خارج النافذة فعاقبوه بقساوة!
منوعات
10:25
تلميذ يتلقى ضرباً مبرحاً من أساتذته... اختلس النظر خارج النافذة فعاقبوه بقساوة!
8
منوعات
13:30
وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!
منوعات
13:30
وفاة مسنة بأشنع الطرق... استغلّت مقدمة الرعاية ضعفها فعذبتها وقتلتها بهذه الطريقة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More