رائد خوري: صندوق النقد الدولي سييأس من الوضع اللبناني

رأى وزير الإقتصاد الأسبق رائد خوري أنه منذ 4 سنوات لم يتم القيام بأي مما يجب أن نقوم به من استحقاقات، معتبرا أنه "في نظامنا هناك استحالة في أخذ القرارات بسبب التعطيل في أكثر الأوقات في أهم مؤسسات الدولة".



وشدد خوري على أنه لا بد من أن يُصار إلى تعديل أو تطوير للنظام للتمكن من أخذ قرارات سياسية أسرع، وقال :" صندوق النقد الدولي سييأس من الوضع اللبناني لأن لبنان من أقلية الدول التي لم تقم بأي تغييرات بعد 4 سنوات على الأزمة، وبالكاد تنفذ 10 بالمئة مما يجب أن يتم تنفيذه".



واسف خوري لان أخذ القرارات مستحيل والتعطيل موجود دائما في ظل النظام الحالي،لافتاً من جهة اخرى الى ان الإقتصاد اللبناني بني منذ 30 سنة على قدم واحدة بالإعتماد على البنك المركزي في التمويل مع تغييب تام للإقتصاد وللسياسات المالية.



وذكّر أن سُبل الخروج من الأزمة تستوجب إصلاحات القوانين المطلوبة من صندوق النقد الدولي وخطة اقتصادية لمعرفة طريقة إدخال العملة الصعبة بالسنين المقبلة.



وأكد خوري أن الحل لن يكون إلا بعمل متكامل وليس عن طريق البنك المركزي بسبب نفاذ ذخيرته من الاحتياط.