أمين السيد: نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجية

رأى رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد أن هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى إنتخاب رئيس يرضى به الجميع"، قائلا: "نحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع التأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية".



وأكد خلال لقاء حواري سياسي نظمته العلاقات العامة للحزب في بلدة بدنايل البقاعية، أن "لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جدية في الحل لحرب على اليمن، وهذا ما علمناه من جهات متعددة، وهناك ملفات إنسانية لها علاقة بالأسرى والرواتب وفك الحصار والمطار والمرافئ، بالإضافة إلى ملفات سياسية لم يكشف عنها، فمحادثات وفد صنعاء الأخيرة في الرياض، تختلف عن سابقاتها".



ورأى السيد أن "مسار التطبيع يقوم به العرب عموماً منذ زمن بعيد وهو ليس بالجديد، نتيجة الضغوطات الأميركية المستمرة، والسعودية كانت تسير باتجاه التطبيع غير العلني، وكانت الطائرات الإسرائيلية تعبر أجواء السعودية".