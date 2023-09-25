في وزارة الاعلام... نقاش حول كيفية تغطية أخبار الانتحار ونشر حملات التوعية

في وزارة الاعلام... اجتماع يتعلق بالانتحار

عقد في وزارة الاعلام اجتماع يتعلق بالانتحار جمع فيه وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري رؤساء تحرير الأخبار ومدراء البرامج في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة مع ممثلين عن البرنامج الوطني للصحة النفسية وزارة الصحة العامة وجمعية امبرايس.



وقد ناقش الحضور كيفية تغطية أخبار الانتحار ونشر حملات التوعية حول الموضوع.