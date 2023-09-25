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مختار الدبابية اميل غمشول: حريص على عدم قطع الأشجار حفاظا على البيئة
أخبار لبنان
2023-09-25 | 07:59
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مختار الدبابية اميل غمشول: حريص على عدم قطع الأشجار حفاظا على البيئة
ردا على تقرير
"مجزرة بيئية في عكار والضحية مئات الأشجار المعمرة"
في نشرة أخبار الـLBCI بتاريخ 23/9/2023 ، حول ما أدلى به أحد المواطنين عن اتهام مختار الدبابية بتجارة الحطب والتهريب والتشهير بسمعته لأسباب خاصة، أكد مختار الدبابية اميل غمشول أنه "لا علاقة له بهذا الإدعاء الكاذب"، مشددا على حرصه على عدم قطع الأشجار حفاظا على البيئة.
أخبار لبنان
الدبابية
غمشول:
الأشجار
حفاظا
البيئة
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