لقاء جمع الشامي بشيا: للسير بكل الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تضع لبنان على سكة التعافي

بحث نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، في الوضع الاقتصادي ومسار الإصلاحات المطلوبة، وكذلك نتائج الزيارة الأخيرة لبعثة صندوق النقد الدولي وتقييم فريق الصندوق للوضع في ضوء البيان الذي صدر عند انتهاء مهمة البعثة.



وأتفق الجانبان، وفق بيان لمكتب الشامي، على "ضرورة السير بكل الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تضع لبنان على سكة التعافي، مما يسمح للمجتمع الدولي بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة الراهنة".