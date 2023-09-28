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قتله داخل الحافلة وفرّ إلى سوريا وقوى الأمن تتحرّك
أخبار لبنان
2023-09-28 | 02:32
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قتله داخل الحافلة وفرّ إلى سوريا وقوى الأمن تتحرّك
عُثِرَ على جثة ملطّخة بالدماء (ف. ل. مواليد 1992، مكتوم القيد)، داخل إحدى البؤر، في محلة أوتوستراد المتن السريع نزلة رومية، حسبما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ - شعبة العلاقات العامة، في بلاغ.
وكشف الطبيب الشرعيّ، أنّ الوفاة ناتجة عن طعنات بآلة حادة في البطن والعنق والرجلين.
حدّدت شعبة المعلومات خلال ساعات، هُوية المشتبه به بتنفيذ الجريمة وهو المدعو: م.ع. (من مواليد عام 1963، لبنانيّ) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وطعن بالسكين.
لكنّ القاتل فرّ إلى الأراضي السورية بعد تنفيذ جريمته. واستدرجته القطعات المتخصّصة إلى لبنان، لتوقفه في محلة الجديدة.
واعترف بإقدامه على قتل المدعو (ف. ل.) داخل الحافلة التي ينام فيها بسبب خلاف فوريّ حصل بينهما، فقام بطعنه مرات عديدة ولف الجثة بشرشف ورماها، في بؤرة، بعد أن رمى الثياب، التي كان يرتديها والسكين التي استعملها، وفر مباشرة إلى الأراضي السورية عن طريق معابر غير شرعية.
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