اعتصام موظفي مستشفى عكار- رحال لدفع رواتبهم المتأخرة وإلّا "الشكوى الرسمية"

اعتصم موظفون مستشفى عكار، رحال اعتصامًا رمزيًا، مطالبين الإدارة بدفع رواتبهم المتأخرة.وأكّدوا، في بيان، وجهوه إلى المدير العام للمستشفى بالوكالة سعيد رحال، أنّهم لم يعد لديهم صبر ولا جلد على الوضع المتردي ولم يعد لديهم القدرة على الإستمرار في تأدية مهامهم في المستشفى بسبب تكاليف التنقل الباهظة وضعف رواتبهم التي لم تعد تغطي أبسط نفقات الحياة.وطالب الموظفون بـ"التزام قانون العمل من ناحية الحد الادنى للاجور، والتزام دفع رواتب الموظفين بشكل شهري من دون تأخير، دفع الرواتب المستحقة عن شهري آب وأيلول 2023 فورًا".وكشفوا عن توجّههم إلى الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ ومجلس العمل التحكيميّ، إن استُعصي تأمين هذه الحقوق، بغية تقديم شكوى رسمية بحق المستشفى وبحق المسؤولين عنها.