مياه الجنوب :تمديد مهلة دفع رسوم الاشتراك السنويّ

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبيّ تمديدها المهلة الأخيرة لدفع رسوم الاشتراك السنوي عن العام2023 وفق التعرفة القديمة والمحددة بثلاث ملايين وستمائة ألف ليرة لبنانية، لغاية 15 -10-2023، بدلاً من الرسم الجديد والبالغ 10 ملايين ليرة لبنانية.وأوضحت، في بيان، أنّ هذا القرار نتيجة لظروف الأمنية التي سادت في مدينة صيدا وجوارها، ولتعذر وصول العديد من المشتركين إلى مراكز الدفع ومكاتب المؤسسة ومؤسسات تحويل الاموال.