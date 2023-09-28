الملف الرئاسي في لقاء بين جعجع وسفير قطر

عرض رئيس حزب" القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مع سفير دولة قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعن الجهاز الدكتور شربل العلم.