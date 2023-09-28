وزارة الأشغال بدأت بتنظيف مجاري المياه الواقعة ضمن صلاحياتها

بدأت وزارة الأشغال بتنظيف مجاري المياه الواقعة ضمن صلاحياتها، استعدادًا لموجة الشتاء المقبل.



وجال وزير الأشغال علي حمية على بعض المناطق الأكثر عرضةً للفيضانات، داعيًا المعنيين من وزارة طاقة وبلديات وشركات رفع نفايات والمواطنين لتحمل مسؤولياتهم.