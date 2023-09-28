الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزيرا الاشغال والبيئة أكدا اهمية التنسيق بين الادارات منعا للفيضانات في موسم الامطار

أخبار لبنان
2023-09-28 | 08:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزيرا الاشغال والبيئة أكدا اهمية التنسيق بين الادارات منعا للفيضانات في موسم الامطار
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
7min
وزيرا الاشغال والبيئة أكدا اهمية التنسيق بين الادارات منعا للفيضانات في موسم الامطار

بحث وزيرا الاشغال العامة والنقل والبيئة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية وناصر ياسين في حضور ممثلين عن مجلس الإنماء والاعمار، ومتعهدي أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار، متعهدي رفع النفايات عن الأوتوسترادات والطرقات العامة والمعنيين في وزارة الاشغال العامة والنقل، في سبل تعزيز التحضيرات التي كانت قد بدأتها وزارة الاشغال العامة والنقل في ما خص متابعة عمل متعهدي الوزارة لتعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطاراستباقاً لموسم الأمطار والسيول المتوقعة خلال العواصف المقبلة.

وأكد الوزيران حمية وياسين "أهمية وضرورة التنسيق المستمر بين جميع هذه  الجهات المعنية، وتكامل عملها أيضا مع باقي الإدارات الرسمية والجهات المحلية المعنية، خصوصا وزارة الطاقة والمياه والبلديات المعنية"، مشددا على "دور المواطنين والمقيمين المحوري في هذا المجال، وذلك لضمان إبقاء مجاري التصريف مفتوحة خلال موسم الأمطار والسيول المقبلة، مؤكدين ضرورة العمل التكاملي بين الجميع، كل في نطاق صلاحياته المنوطة به، لمنع تشكل الفيضانات على الاوتوسترادات والطرقات الرئيسية وإبقاء  حركة المرور انسيابية وسالكة عليها، الأمر الذي يحافظ  على السلامة العامة والمرورية، ويدرأ الأضرار أو الحوادث التي يمكن أن تقع على الأملاك العامة أو الخاصة على حد سواء".

وعبر الوزيران خلال الاجتماع عن تقديرهما "للجهود التي بذلها كل من متعهدي اشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار ومتعهدي رفع النفايات طيلة الفترة السابقة، رغم الكثير من العقبات التي اعترضت عملهما، مؤكدين عليهما متابعة الأعمال بروح تكاملية وتنسيقية في ما بينهما، واعتبار انجاز هذا الملف وإنجاحه، جزءاً لا يتجزأ من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم أمام شعبهم وبلدهم على حد سواء".


بعد الاجتماع، عقد الوزيران حمية وياسين مؤتمرا صحافياً مشتركاً، جدد فيه الوزير حمية ترحيبه بالوزير ياسين وبجميع الحاضرين، مستعرضا بداية لواقع التغيرات المناخية الحاصلة على صعيد المنطقة والعالم  وأثرها على لبنان، مشددا على "نقطة اعتبرها غاية في الأهمية، ألا وهي مسألة ضعف البنية التحية الموجودة في لبنان تاريخيا"، مذكراً ومشدداً على أن "عملنا لم يبدأ اليوم، ليس بداية الطريق – كما يلتبس على البعض -  إنما نحن اليوم نقوم بتعزيز الأعمال والإجراءات التي بدأناها طوال الفترة السابقة".

وعدد خمسة أركان تقع عليها مسؤوليات عدم حدوث انسدادات في مجاري تصريف المياه على الأوتوسترادات وتؤمن ضمان انسيابية حركة المياه داخلها نحو البحر.

في الركن الأول، أشار حمية إلى" اننا في وزارة الأشغال العامة والنقل نعمل على قدم وساق مع كافة متعهدي أشغال التعزيل والتنظيف لديها ، وهذا عمل مستمر"، مؤكدا "أننا نقوم بمسؤولياتنا ونعمل على تعزيزها باستمرار، وذلك ضمن نطاق صلاحيات الوزارة . أما الركن الثاني، والذي تعنى به وزارة الطاقة والمياه، فهو "تطبيق القانون الصادر في العام 2000، والذي ألقي على عاتقها مسؤولية تصحيح وتعزيل وتنظيف مجاري الأنهروالسواقي"،  مذكرا بأن "ما حصل في منطقة جونية العام الماضي، كان مرده السيل الذي تدفق على طرقات البلديات المرتفعة وخروجه من مجاري السواقي والأنهار، والتي لم يجري تعزيلها وتنظيفها في حينه، الأمر الذي أدى إلى تدفق كميات هائلة من المياه على الأوتوستراد، ولم تستطع في حينه  مجاري التصريف باستيعابها" ، مناشدا وزارة الطاقة والمياه "بضرورة تعزيل مجاري الأنهر والسواقي، وتحديدا بين الضبية وجونية ، نظرا لطبيعتها الجغرافية المرتفعة ".

واشار الى ان الركن الثالث أي البلديات، "خصوصا تلك المتواجدة في الأعالي؟"، وتساءل "عن جدوى التنظيف والتعزيل المستمر على الأوتوسترادات، فيما لو استمر رمي النفايات والأوساخ ضمن نطاق صلاحياتها"، الأمر الذي سيؤدي إلى جرفها عبر السيول مجددا إلى الأوتوسترادات ، ولتقفل مجددا المجاري التي كانت قد قامت فرق متعهدي الوزارة بتعزيلها" ، لافتا في هذا الإطار إلى" أن وزارة الداخلية كانت قد راسلته ذاكرة بأنها " قد أعطت توجيهاتها لكافة البلديات بضرورة القيام بواجباتها في هذا السياق ".

وتابع حمية : " الركن الرابع هنا، يتمثل بشركات رفع النفايات عن الأوتوسترادات والطرقات، والتي يوجد بين بعضها ومجلس الإنماء والإعمار، عقود في هذا المجال" ، داعيا إياها "إلى تعزيز التواصل و التكامل مع فرق متعهدي أشغال الوزارة ، لنقوم بواجباتنا جميعا على أكمل وجه" .

واعتبر حمية المواطنين والمقيمين وجميع المتواجدين على الأراضي اللبنانية بأنهم "الركن الخامس والأساسي في هذه العملية"، ودعاهم الى "عدم رمي النفايات والأوساخ والمخلفات إلا في أماكنها المخصصة، كون خلاف ذلك سيكون كارثيا على مجاري التصريف، فالأمر سيستغرق حينها فترة وجيزة من الوقت لإنسدادها من جديد بعد أن يكون قد جرى تعزيلها سابقا" .

وقال: "أتوجه إلى بعض السياسيين وغير السياسيين، الذين يعملون عبر وسائل التواصل الإجتماعي على كيل الإتهامات والتهكمات، وإطلاق النظريات"، ودعاهم الى "الكف عن ذلك "، مرحبا في الوقت نفسه "بأي اقتراحات بناءة في هذا المجال"، ومذكراً بأن " أبواب الوزارة مفتوحة على الدوام لأجل ذلك". وأكد "اننا على الأقل نعمل ونقوم بدورنا على أكمل وجه، ونسعى ونتواصل، وهذا الإجتماع اليوم هو نموذج لعملنا، فهدفنا على الدوام يبقى سلامة الناس وممتلكاتهم" .

وفي رد على سؤال عن عدم حضور وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض  إجتماع اليوم، اجاب حمية: "اننا على تواصل دائم مع وزارة الطاقة، وهمنا دائما يبقى منصباً على أن تقوم كل جهة بمسؤولياتها المنوطة بها وفقا للقوانين"، متابعاً " بأنه في العام الماضي تحدثت وزارة الطاقة والمياه عن عجز في موازنتها، الأمر الذي منعها من القيام بالأعمال المنوطة بها في هذا السياق"، آملا " بأن يكون هذا العام مختلفا وخصوصا لناحية ما أشرنا إليه حول مجاري الأنهر والسواقي" . وذكر أن " البلد بأكمله يعاني من ضعف في الميزانية" .

وختم حمية بدعوة جميع وسائل الإعلام إلى مرافقته في زيارة ميدانية إلى بعض النقاط الحمراء في الضبية ونهر الغدير لمعاينة ما يحدث هناك عن قرب، ولنقل الصورة كما هي من هناك، وللإطلاع على كافة الأعمال المستمرة والمتواصلة لفرق متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل ولمعاينة الإجراءات التي يجري تعزيزها باستمرار استباقا لموسم الأمطار المقبلة" .


بدوره، تحدث  الوزير ياسين عن "التغيرات المناخية والكوارث التي تحدث في المنطقة "، مشيرا إلى "أن اجتماع اليوم هو استباقا لموسم الأمطار المقبلة، وذلك بالإشتراك مع بعض الإدارات وبعض الجهات الشريكة، إضافة إلى متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل ومتعهدي رفع النفايات، وبعض الجمعيات المهتمة "، مؤكدا "أننا نقوم معا بعمل مشترك". واشار الى أن " هناك بنى تحتية بحاجة إلى صيانة وهي السبب الرئيسي للفيضانات، فضلا عن موضوع تراكم النفايات وجرفها بالسيول، إن عبر مجاري المياه التي يقارب  عددها 44 على كامل الأراضي اللبنانية أو من خلال الأنهار".

وقال: " لوزارة الطاقة والمياه الدور الرئيسي في منع التعديات، ومنع رمي المخلفات في المجاري"، مشيرا إلى "أن الفيضان على الأوتوستراد يبدأ من العالي، وبسبب الأعمال المخالفة للقانون ". وناشد ً وزارة الطاقة والمياه وكذلك  البلديات "ضرورة القيام بدورها لرفع التعديات عن هذه المجاري" ، مضيفا بأن ذلك "سيعد تكاملاً  مع ما تقوم به الوزارة و متعهديها" .
 

أخبار لبنان

الاشغال

والبيئة

اهمية

التنسيق

الادارات

للفيضانات

الامطار

LBCI التالي
منصوري من "المجلس الاقتصادي": لورشة عمل مشتركة لاعطاء الاجابات للمواطنين عن ودائعهم
قوى الأمن: عناصر حاجز ضهر البيدر تُلقي القبض على شخصين بجرائم متنوّعة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
06:52

مصلحة الارصاد تؤكد: الامطار لن تكون طوفانية كما يروج على وسائل التواصل الاجتماعي

LBCI
أخبار دولية
06:27

وزيرا دفاع بريطانيا وفرنسا في أوكرانيا لإجراء مباحثات حول المساعدات

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-27

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب يتحدث عن أهمية بناء الجسور واهمية التكنولوجيا للمستقبل والسياحة هي التفاعل بين الحضارات

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-27

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: ارقام السياح سترتفع والسياحة ليست سباقاً بل يمكننا جميعا التقدم سوياً ولذلك يجب مساعدة الدول الصغرى لمعرفة أهميتها وهذه هي اهمية التواصل والمشاركة وهي بحاجة لاستثمارات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023

LBCI
أمن وقضاء
12:04

توقيف شخصين في سوق الخان في حاصبيا لترويجهما المخدرات

LBCI
أخبار لبنان
11:28

ميناسيان دعا إلى رفع الصلوات الأحد في 1 ت1 عن راحة أنفس الشهداء في أرتساخ وسلامة النازحين

LBCI
أمن وقضاء
11:11

هكذا نفذت عملية إطلاق النار على السفارة الأميركية!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2023-09-27

مقدمة النشرة المسائية 27-9-2023

LBCI
منوعات
2023-09-25

خدرت ابنتيها 15 و 5 سنوات بالعلكة ثم أطلقت النار عليهما... كُشفت بطريقة مأساوية وهذا مصيرها!

LBCI
فنّ
06:28

ياسمين عز تلاحق نيشان قضائياً.. هذا ما حصل بعدما وصفها بـ "الحقارة" في منتدى الاعلام العربي

LBCI
فنّ
05:15

"اليوم كنت حتصير 50 سنة".. ذكريات مؤلمة في ذكرى عيد ميلاد الراحل محمد قنوع

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:47

"مياس" ضيفة شرف في نهائيات برنامج AMERICA'S GOT TALENT 2023

LBCI
اقتصاد
07:30

مصرف لبنان يلتزم بعدم تمويل الدولة لا بالدولار ولا بالليرة

LBCI
أخبار لبنان
07:15

وزارة الأشغال بدأت بتنظيف مجاري المياه الواقعة ضمن صلاحياتها

LBCI
أخبار دولية
15:54

ماذا قال وزير السياحة السعودي خلال الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي في الرياض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:18

لبنان السياحة... أرقام ايجابية وفرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:18

السياحة… من السعودية إلى كل العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

حملة الـ LBCI عن الحرائق ساهمت في تسليط الضوء على حاجات فرق الإطفاء والدفاع المدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

فريقا الحكمة وبيروت يستمران في حصد نتائج ضمن بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

بين السعودية وايران… غاتو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:11

هكذا نفذت عملية إطلاق النار على السفارة الأميركية!

LBCI
منوعات
07:17

هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟

LBCI
خبر عاجل
09:22

جمعية المصارف: تحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمت إلى الهيئات القضائية الرسمية وهي لديها الكلمة الفصل

LBCI
خبر عاجل
15:19

ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI

LBCI
منوعات
15:00

إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!

LBCI
صحف اليوم
00:12

مصادر متابعة لـ "الأنباء الكويتية": اسم قائد الجيش في الصدارة و«حزب الله» مهتم باسم خليفته

LBCI
حال الطقس
00:44

ماذا في طقس الأيام المقبلة؟

LBCI
خبر كاذب
06:32

بعد رفع الصلوات لشفائه.. ما حقيقة حالة فادي إبراهيم الصحية الخطيرة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More