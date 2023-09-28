شقير في جولة في البقاع: المنطقة تختزن طاقات كبيرة وإكسبو قطر فرصة نادرة

شقير في جولة في البقاع: المنطقة تختزن طاقات كبيرة وإكسبو قطر فرصة نادرة

مواعيد العمل في أمانة السجل العقاري في بعلبك – الهرمل اعتبارا من الاثنين 2 تشرين الأول المقبل