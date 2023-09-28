منصوري من "المجلس الاقتصادي": لورشة عمل مشتركة لاعطاء الاجابات للمواطنين عن ودائعهم

منصوري من "المجلس الاقتصادي": لورشة عمل مشتركة لاعطاء الاجابات للمواطنين عن ودائعهم



حضر مصير أموال المودعين في صلب كلام حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الذي إلتقى المجلس الإقتصادي الاجتماعي برئاسة شارل عربيد.



واعتبر أن ليس من المقبول ألاّ يحظى المودع بإحاطة واضحة عن مصير وديعته.









