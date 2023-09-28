رائد خوري للـLBCI: جهود تُبذل لعدم وضع لبنان على اللائحة المالية الرمادية

رائد خوري للـLBCI: جهود تُبذل لعدم وضع لبنان على اللائحة المالية الرمادية



أجرى الوزير السابق رائد خور مباحثات في الولايات المتحدة مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الأميركية>



وقال خوري للـ LBCI إن "جهوداً تُبذل لعدم وضع لبنان على اللائحة المالية الرمادية".