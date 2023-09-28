حريق في الصرفند

إندلع حريق في بلدة الصرفند الجنوبية، مساء اليوم الخميس، وقد غطت سحب الدخان سماء المنطقة.



وسريعا، تدخل عناصر الدفاع المدني، لتضييق رقعة الحريق قبل امتداده الى المنازل، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.