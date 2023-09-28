الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
31
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تظاهرة للطاشناق أمام سفارة أذربيجان... وإشكال بين المتظاهرين والقوى الأمنية وسقوط 20 جريحا
أخبار لبنان
2023-09-28 | 15:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تظاهرة للطاشناق أمام سفارة أذربيجان... وإشكال بين المتظاهرين والقوى الأمنية وسقوط 20 جريحا
تظاهرة للطاشناق أمام سفارة أذربيجان
نظّم حزب "الطاشناق"، تظاهرة حاشدة أمام سفارة أذربيجان في لبنان في بلدة عين عار - وسط المتن اعتراضا على "الإبادة والتطهير العرقي التي تنفّذها اذربيجان في آرتساخ في حق سكّانه الأرمن"، وسط انتشار كثيف للقوى الامنية في محيط السفارة. ولكن إشكالا حصل بين المتظاهرين والقوى الأمنية ما أدى إلى تسجيل 20 إصابة في صفوف المتظاهرين بعد تدافع بين الفريقين، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وشارك المتظاهرون الأرمن في التظاهرة للمطالبة بـ "احترام حقوق الإنسان وضمان حق شعب آرتساخ في تقرير المصير".
بقرادونيان
وألقى الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان كلمة أعلن فيها "بداية مرحلة جديدة في تاريخ الأرمن لأنّ أذربيجان وتركيا ارتكبتا إبادة جديدة في حقّنا". واعتبر أنّ "آرتساخ تم تسليمها من سلطة مرتهنة". وقال: "اليوم انهزمنا في آرتساخ لكنّنا لم ننهزم كشعب، لم ننهزم كأمّة أرمنية".
وحمّل بقرادونيان "مسؤولية ما حصل في آرتساخ، إلى رئيس حكومة أرمينيا نيكول باشينيان"، ووصفه بـ "الصديق الوفي لتركيا وأذربيجان".
أيوازيان
وكذلك، ألقى عضو لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان لودفيك أيوازيان، كلمة اعتبر فيها أنّ "مجلس الأمن يعجز عن منع إبادة جماعية في وضح نهارات القرن الحادي والعشرين وكأنّ ميثاقها وقوانينها هي فقط حبر على ورق". وقال: "في العام 1915 حين كان يتم تحويل الإقتصاد العالمي من الإعتماد على الفحم الحجري إلى الوقود السائل، سالت دماء الأرمن، فكان البترول في عيون الغرب أثقل من الدمّ الأرمني. واليوم بعد مئة عام، يتم تحويل الإقتصاد العالمي من الوقود السائل إلى الغاز فتتبخّر دماء الأرمن".
20 جريحا
وحمل المتظاهرون اللافتات واطلقوا الهتافات المنددة بالسياسة الاذرية والاعتداءات المتكررة على الارمن في آرتساخ، فأطلقت القوى الامنية القنابل المسيلة للدموع باتجاههم في محاولة لتفريقهم.
وحصل تدافع بين القوى الامنية والمتظاهرين ما ادى الى سقوط 20 جريحا في صفوفهم.
بعدها اطلق المتظاهرون مفرقعات نارية باتجاه مدخل السفارة والقوى الامنية تسببت باندلاع حريق في محيط السفارة.
أخبار لبنان
الطاشناق
تظاهرة
سفارة
أذربيجان
هاغوب بقرادونيان
التالي
تعرُّض أحد عناصر الجيش للصدم أثناء محاولة الحد من الهجرة غير الشرعية
قتله داخل الحافلة وفرّ إلى سوريا وقوى الأمن تتحرّك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:08
توضيح من قوى الأمن حول ما حصل من أعمال شغب أمام سفارة أذربيجان
أمن وقضاء
09:08
توضيح من قوى الأمن حول ما حصل من أعمال شغب أمام سفارة أذربيجان
0
أخبار دولية
2023-07-19
إضرام النار بالسفارة السويدية في بغداد خلال تظاهرة
أخبار دولية
2023-07-19
إضرام النار بالسفارة السويدية في بغداد خلال تظاهرة
0
أخبار لبنان
04:58
السفارة الأميركية في بيروت تعلن عن برنامج الشباب لمنح كينيدي - لوغار للتبادل والدراسة
أخبار لبنان
04:58
السفارة الأميركية في بيروت تعلن عن برنامج الشباب لمنح كينيدي - لوغار للتبادل والدراسة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار سياسية
12:34
نديم الجميل من هيوستن: لن نسمح بوصول مرشح حزب ومحور
أخبار سياسية
12:34
نديم الجميل من هيوستن: لن نسمح بوصول مرشح حزب ومحور
0
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
امن وقضاء
10:53
1300 سوريّ حاولوا التسلل عند الحدود اللبنانية - السورية... هذا ما حصل
0
امن وقضاء
10:47
وزير الزراعة: مصادرة حيوانات وطيور برية دخلت لبنان من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية
امن وقضاء
10:47
وزير الزراعة: مصادرة حيوانات وطيور برية دخلت لبنان من سوريا عبر أحد المعابر غير الشرعية
0
امن وقضاء
10:41
نادي قضاة لبنان: لاعتماد أسس واضحة عند توزيع المراكز
امن وقضاء
10:41
نادي قضاة لبنان: لاعتماد أسس واضحة عند توزيع المراكز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-26
بعد مرور 17 سنة... تزوجت من معلمتها المفضلة! (صور)
منوعات
2023-09-26
بعد مرور 17 سنة... تزوجت من معلمتها المفضلة! (صور)
0
أخبار دولية
12:11
أوربان يحذر من ضم أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي
أخبار دولية
12:11
أوربان يحذر من ضم أوكرانيا الى الاتحاد الأوروبي
0
منوعات
2023-09-26
عارضة أزياء تعاني بعد أن أنفقت 100 ألف دولار للحصول على "أكبر ثدي في العالم"... وهذا ما حصل! (صور)
منوعات
2023-09-26
عارضة أزياء تعاني بعد أن أنفقت 100 ألف دولار للحصول على "أكبر ثدي في العالم"... وهذا ما حصل! (صور)
0
منوعات
2023-09-27
ما هي أفضل الأماكن للزيارة في العالم لعام 2023؟
منوعات
2023-09-27
ما هي أفضل الأماكن للزيارة في العالم لعام 2023؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
أعضاء الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين يتفقدون الحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين
أخبار لبنان
08:00
أعضاء الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين يتفقدون الحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين
0
أخبار لبنان
07:58
بمناسبة اليوم العالمي للقلب.. المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية ينظم فعاليات اليوم التوعوي لأمراض القلب
أخبار لبنان
07:58
بمناسبة اليوم العالمي للقلب.. المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية ينظم فعاليات اليوم التوعوي لأمراض القلب
0
أخبار لبنان
07:56
زيارة ميدانية لحمية إلى شاطئ الجية
أخبار لبنان
07:56
زيارة ميدانية لحمية إلى شاطئ الجية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
احتياجات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق... هذا ما قاله رئيس مركز جديدة مرجعيون للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23
احتياجات الدفاع المدني لمكافحة الحرائق... هذا ما قاله رئيس مركز جديدة مرجعيون للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية
تقارير نشرة الاخبار
14:22
أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:19
فرانشيسكو موروسيني ترسو في مرفأ بيروت
تقارير نشرة الاخبار
14:19
فرانشيسكو موروسيني ترسو في مرفأ بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
92 بلدة ستكون تحت الخطر الشديد للحرائق الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
92 بلدة ستكون تحت الخطر الشديد للحرائق الجمعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيلول
خبر عاجل
06:09
"الطاقة" أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة لشهر أيلول
2
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
منوعات
16:54
مالك قاعة حفل الزفاف في العراق يفجر مفاجأة: الألعاب النارية ليست السبب خلف الحريق وهذه حقيقة ما حصل!
3
اقتصاد
02:07
اليكم أسعار المحروقات..
اقتصاد
02:07
اليكم أسعار المحروقات..
4
حال الطقس
23:58
أمطار غزيرة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
23:58
أمطار غزيرة بانتظارنا.. اليكم التفاصيل
5
منوعات
05:00
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
منوعات
05:00
عثروا عليها مقتولة واسم عائلة زوجها كُتب بالدم على ساقها... والأخير أكد: ما زلت أفكر في أنها لم تصرخ أبدًا انها بطلة!
6
منوعات
13:38
فيديو جديد ومرعب للحظة اندلاع الحريق في حفل الزفاف الذي تحول الى كارثة في العراق! (فيديو)
منوعات
13:38
فيديو جديد ومرعب للحظة اندلاع الحريق في حفل الزفاف الذي تحول الى كارثة في العراق! (فيديو)
7
صحف اليوم
00:11
مصدر لـ"الأنباء الكويتية": حزب الله سرب زيارة الجنرال كوريلا إلى ثكنة عسكرية للتشويش على ترشيح قائد الجيش للرئاسة
صحف اليوم
00:11
مصدر لـ"الأنباء الكويتية": حزب الله سرب زيارة الجنرال كوريلا إلى ثكنة عسكرية للتشويش على ترشيح قائد الجيش للرئاسة
8
منوعات
16:02
اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!
منوعات
16:02
اتصل بالـFBI وأبلغهم: أذيت أمي وشقيقي ومن المحتمل أنهما لا يستطيعان الاتصال بكم.... جريمة صادمة وهذه تفاصيلها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More