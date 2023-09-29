رأت النائبة بولا يعقوبيان أن الملف الرئاسي بات في يد الخارج ولم يعد للبنان أي مساحة لادعاء السيادة التي باتت مجرد شعار فارغ، واسفت في هذا الاطار لأن الجميع في لبنان ينتظر المحادثات الإيرانية - السعودية، والعلاقة الأميركية - الإيرانية والمبادرة القطرية.وأشارت يعقوبيان لصحيفة "" إلى أن لبنان في أيام الحرب الأهلية لم يكن ساحة سائبة كما هو اليوم في أدنى مستوياته من الإدارة الذاتية للبلاد، وقالت :من يريد الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية لا يضع الشروط، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وضع شرط الحوار الذي هو نوع من "أرنب" لكي يقوم طرف ما ويقول لا أريد الحوار، فالإثنان يقدمان الحجج لبعضهما البعض. وسألت: "لماذا لا يذهب بري إلى الحوار من دون القوات اللبنانية والكتائب إذا كانا هما سبب المشكلة؟"وعن دعوة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان المسؤولين اللبنانيين إلى خيار ثالث لحل أزمة الرئاسة، لفتت إلى أن كل دول العالم مع قائد الجيش العماد جوزاف عون وإيران تقرر، وحزب الله يفتح المجال ويغلقه مع حليفه الرئيس بري، فماذا ينفع كل هذا الحشد الدولي؟