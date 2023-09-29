الدويهي للـLBCI: المجلس النيابي ليس ملك بري ولا حزبه السياسي... والجميع ينتظر الخارج

الدويهي للـLBCI: المجلس النيابي ليس ملك بري ولا حزبه السياسي... والجميع ينتظر الخارج

شدد النائب ميشال الدويهي على أن "المجلس النيابي ليس ملك بري ولا حزبه السياسي فهو ملك الشعب اللبناني"، معتبرًا أن "بري ليس الشخص الأفضل لإدارة الحوار".



ورأى في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "الحل هو بالعودة للقانون وللدستور وبالمؤسسات"، مؤكدًا أننا "مع إستعادة الدولة ليس فقط بالسيادة ولكن أيضًا ببناء المؤسسات وسلوك بالسياسة يصالح اللبنانيين مع فكرة الشأن العام".



وقال: "أنا مقتنع بأن أي شخص محسوب على طرف سياسي معين لا يمكنه إلا أن يدمر البلد".



وأشار الدويهي إلى أن "الفرنسيين معنيين أكثر بإنجاح مهمة اللجنة الخماسية التي ستصب في النهاية باتجاه واحد".



كما لفت إلى أن "الجميع ينتظر الخارج"، مطالبًا "رئيس المجلس بالدعوة لجلسة من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية".