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السفارة الأميركية في بيروت تعلن عن برنامج الشباب لمنح كينيدي - لوغار للتبادل والدراسة
أخبار لبنان
2023-09-29 | 04:58
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السفارة الأميركية في بيروت تعلن عن برنامج الشباب لمنح كينيدي - لوغار للتبادل والدراسة
السفارة الأميركية في بيروت تعلن عن برنامج الشباب لمنح كينيدي - لوغار للتبادل والدراسة
أعلنت السفارة الأميركية في بيروت عن برنامج الشباب للعام 2023 لمنح كينيدي - لوغار للتبادل والدراسة (Youth Exchange And Study Program (YES. وتقدم هذه المنحة لطلاب المدارس الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا الفرصة لقضاء عامًا دراسيًا كاملًا في الولايات المتحدة. والطلاب الذين يتم إختيارهم سيعيشون مع أسر أميركية تستضيفهم حيث يلتحقون بالمدارس الثانوية الأميركية ويشاركون في أنشطة للتعرف على المجتمع الأميركي وقيمه واكتساب مهارات قيادية والمساعدة في تعريف الأميركيين إلى الثقافة اللبنانية. وتغطي هذه المنحة نفقات السفر ذهابًا وإيابًا والقسط المدرسي والتأمين الصحي والسكن ومصروفًا شهريًا لتغطية النفقات المختلفة.
ومنذ بداية البرنامج في العام 2003 وحتى يومنا هذا، أمضى أكثر من 665 طالبًا وطالبة من لبنان سنة أكاديمية في منازل العائلات الأميركية، ودرسوا في مدارس ثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وعلى الطالب الذي يرغب بالتقدم بطلب للإشتراك في هذا البرنامج التمتع بالمؤهلات التالية:
• أن يكون في صف البريفيه أو الأول ثانوي بحسب منهج البكالوريا اللبنانية، أو في الصف التاسع أو العاشر بحسب منهج المدرسة الثانوية (High School)
• أن يكون تاريخ ولادته بين 15 آب 2007 و15 آب 2009
• أن يكون لبنانيًا أو فلسطينيًا مقيمًا في لبنان
• أن لا يكون مواطنًا أميركيًا أو من حاملي الإقامة الدائمة (غرين كارد Green Card)
• أن يتمتع بالنضج والشخصية الجيدة والجدارة العلمية والمرونة والقدرة على التأقلم
• أن يكون معدله العام "B" أو 20/12 على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن لا يكون لديه علامات راسبة
• أن يكون مستوى لغته الإنكليزية بمعدل "B" أو 20/12 على الأقل في مواد اللغة الإنكليزية خلال السنوات الثلاث الأخيرة
• أن يلتزم بدوام كامل، ويحافظ على معدل "C" على الأقل في منهج الـHigh School الأميركي
• أن يبدي الرغبة في المشاركة في الحياة اليومية للعائلة المضيفة
• ألَا يكون قد درس سابقًا في إحدى مدارس الولايات المتحدة الأميركية، سواء لفصل واحد أو لسنة دراسية كاملة.
ويقدم هذا البرنامج الدعم للطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة ويشجع مشاركتهم طالما يستوفون شروط الجدارة المذكورة أعلاه.
للتقدم بطلب لهذا البرنامج، على المرشحين المهتمين التقدم بالطلب إلكترونيًا على العنوان التالي:
https://lb.usembassy.gov/kennedy-lugar-youth-exchange-and-study-yes-program-in-lebanon
كما يمكن للمرشحين التقدم بطلب على العنوان الإلكتروني للأمديست:
https://www.amideast.org/lebanon/find-a-scholarship/high-school-and-younger/yes-program-for-lebanon
الموعد الأخير للتقدم بالطلبات 17 تشرين الثاني 2023.
أخبار لبنان
السفارة الأميركية
بيروت
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