زيارة ميدانية لحمية إلى شاطئ الجية

زيارة ميدانية لحمية إلى شاطئ الجية



تبحث خزينة الدولة عن أموال لدعم قطاعاتها وإحدى هذه القطاعات الاملاك البحرية والنهرية.



فخلال زيارة ميدانية لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية إلى شاطئ الجية، حيث تقوم مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش بمهمة المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها، تمنى حمية أن لا يأخذ هذا الملف المنحى السياسي أو الطائفي.



