بمناسبة اليوم العالمي للقلب.. المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية ينظم فعاليات اليوم التوعوي لأمراض القلب

بمناسبة اليوم العالمي للقلب، نظم المركز الطبي للجامعة اللبنانية الاميركية، مستشفى "سان جون" فعاليات اليوم التوعوي لأمراض القلب.



وقدم المركز للمشاركين في الفعاليات هذه، استشارة طبية مجانية، واختبار لتخطيط القلب، واختبارات الكوليسترول والسكر في الدم أثناء الصيام.







