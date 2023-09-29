أعضاء الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين يتفقدون الحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين

عرضت الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين ملف النازحين السوريين وذلك عقب تفقد اعضاء الحملة للحدود الشمالية والمعابر التي يتم فيها تهريب السوريين واللقاء مع القيادات العسكرية والقيام بجولة على المراكز العسكرية المنتشرة على الحدود.







