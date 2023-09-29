معوض استقبل السفيرة الأميركية: لانتخاب رئيس بعيداً من منطق الهيمنة والتعطيل

شدّد رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض على "ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيداً من منطق الهيمنة والتعطيل، رئيس قادر على اعادة الحكم الى الدستور، والسيادة الى الدولة، والانتظام الى المؤسسات، وتطبيق القرارات الدولية وترسيم الحدود، ورفع العزلة عن لبنان واستعادة دوره الريادي في محيطه العربي والدولي، والقيام بالاصلاحات البنيوية المطلوبة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يصون حقوق المودعين ويعزّز النمو الاقتصادي".



وأكد معوض، خلال استقباله السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، "وجوب تفادي حدَّين في هذا الملف الشائك: أوّلهما الخطاب العنصري بحق النازحين، وثانيهما ترك الامور على ما هي عليه، ما يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد وخطراً داهماً على الأمن والنسيج الاجتماعي اللبناني".



وطلب معوض من الحكومة اللبنانية "اتخاذ الخطوات والقرارات المطلوبة لمعالجة عملية وفعلية لهذا الملف الحيوي بدل التستّر خلف شعارات شعبوية فارغة، ومن المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته واعتماد مقاربات مختلفة لعدم ترك لبنان يغرق تحت وطأة النزوح نتيجته الحتميّة كارثة يدفع ثمنها الجميع".



كما ناقش المجتمعون المشاريع التنموية والاجتماعية التي تنفذها مؤسسة رينه معوض بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وغيرها من المؤسسات الدولية المانحة، وتباحثوا في سبل تعزيز هذه الشراكة وتطويرها للوقوف إلى جانب اللبنانيين في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق.