جامعة الروح القدس تفتتح مركز الكتابة لتحسين مهارات الطلاب وصقل أسلوب كتابتهم

افتتحت جامعة الروح القدس- الكسليك مركز الكتابة خلال احتفال أقامته، إيمانًا منها بأهمية الكتابة التي تعتبر من أهم المهارات التي يجب على الطلاب إتقانها خلال مسيرتهم الأكاديمية، في حضور رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وأعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والطلاب.



بدايةً، كانت كلمة لمديرة المركز الدكتورة باتريسيا زيلع أشارت فيها إلى أنّ "مركز الكتابة قد تأسّس في الجامعة بهدف تلبية احتياجات الطلاب، إذ، يشكّل مساحةً تسمح لهم بتحسين مهاراتهم الأكاديمية وصقل أسلوب كتابتهم. كما ويتيح المركز الفرصة للطلاب كي يتعلموا كيفية التعبير عن أفكارهم بطريقة أكثر فعالية وأن يتلقوا آراء زملائهم، والأهم من ذلك كلّه، أن يتطوروا ليصبحوا كتّابًا متفوقين".



أما عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور بسكال دميان فقد أعرب في كلمته عن "سروره بافتتاح هذا المركز الذي يُترجم ثقافة التعاون والدعم بين الطلاب، وهو يجمع بينهم ليخلق مجموعة من المتعلمين الذين يُلهمون ويمكّنون بعضهم البعض. ولا بد من الإشارة إلى أنّ تأسيس هذا المركز كان فكرة رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، فنشكره على رؤيته ودعمه".



ثم ألقى رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم كلمة اعتبر فيها أنّ "أهمية هذا المركز تكمن في خلق ثقافة يحتاجها طلابنا، وأحيانًا، الأساتذة في مجال الكتابة والمهارات الخاصة بها. وأدعو الجميع، أساتذةً وطلابًا، إلى زيارة المركز والمشاركة في مختلف أنشطته. وفي هذا السياق، أوّد أن أعبّر عن إيماني الكبير بأهمية الكتابة لأنه عندما نكتب، نعبّر عن أنفسنا، ونحن بأمسّ الحاجة إلى ذلك".

وفي الختام كان شرح مفصل عن أهداف المركز ومهامه، قدّمه مجموعة من الطلاب المتفوقين الذين تطوعوا كأساتذة في المركز بهدف مساعدة زملائهم في مجال الكتابة. وهم: تيا عقل ورودي يونس وترايسي يونس وشربل درغام وماريا عماد وتيريزا حواط.