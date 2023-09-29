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رئيس بلدية بقاعصفرين يناشد رئيس الحكومة التدخّل من أجل اخماد الحريق في البلدة (فيديو)

ناشد رئيس بلدية بقاعصفرين بلال زود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بضرورة التدخل لإخماد الحريق الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الإلتهام مساحات الصنوبر في حرش بقاعصفرين.



