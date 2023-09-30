وزير البيئة يحذر من خطر الحرائق اليوم

وزير البيئة يحذر من خطر الحرائق اليوم



نبه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ناصر ياسين اليوم من خطر الحرائق، كاتبًا على منصة "إكس": "يشهد اليوم إرتفاعًا كبيرًا في مؤشر خطر الحرائق خاصة في مناطق عكار والضنية والكورة وزغرتا والبقاع الشمالي والبقاع الغربي وراشيا وبنت جبيل وحاصبيا. ويساهم الطقس الجاف وإنخفاض نسب الرطوبة بجعل الوضع مؤاتيًا لزيادة خطر الحرائق وإمكانية تمدد النيران بشكل سريع كما شهدنا أمس في إقليم الخروب والضنية وعكار وحاصبيا ومناطق أخرى."



وأشار إلى أنه "من أهم الخطوات الأساسية والإرشادات التي يجب على المواطنين إتخاذها في الإعتبار لتفادي الحرائق:

‏1. عدم إشعال النيران في الهواء الطلق لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك حرق المخلفات الزراعية وحرق الأعشاب اليابسة.

‏2. التخلص من السجائر أو الفحم أو أي مواد أخرى قابلة للإشتعال بشكل مسؤول ونظيف وآمن.

‏3. إبلاغ الدفاع المدني والجهات المختصة عن أي تصاعد لدخان أو حريق على الفور."



ولفت ياسين إلى أنه "‏لمعرفة خطر الحرائق في كل بلدة، يمكن الإطلاع على تقرير مختبر الحرائق في جامعة البلمند."