النيران مازالت مشتعلة في أحراج الدبية وبعاصير وفقدان طرق توصل إلى مواقع الحريق

تشتعل النيران لليوم الثاني على التوالي، في الأحراج الفاصلة بين بلدتي بعاصير والدبية، في مِنطقة إقليم الخروب، لصعوبة المنطقة ووعورتها، وفقدان طرق توصل إلى مواقع الحريق وتسارع حركة الرياح.





ويؤكّد وزير البيئة ناصر ياسين، أنّه سيتواصل مع قيادة الجيش، والطلب منها إرسال طوافة للمساعدة في إطفاء الحرائق في مناطق إقليم الخروب.





ويطلب المدير الإقليميّ للدفاع المدنيّ، في جبل لبنان الجنوبيّ، حسام دحروج من المديرية العامة مع الدفاع المدنيّ، المساعدة عبر الإستعانة بمراكز أخرى، للسيطرة على الحريق، لافتًا إلى أنّ النيران المشتعلة، في أودية بعاصير والدبية، لا يمكن الوصول إليها، وإخمادها إلّا عبر طوفات الجيش.



ويثمّن دحروج خطوة إدارة جامعة بيروت العربية في الدبية، التي مدّت بالمياه، عبر تعبئة البركة الاصطناعية، التي وُضعت في حرم الجامعة، لتزويد طوافة الجيش بالمياه.